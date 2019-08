Secondary bus routes for Douglas County School District for 2019-2020

Route 1

Aspire/Douglas High

Bill Witteman

5:46 a.m. Topaz Lodge Chevron Station (Middle South

Parking Lot)

5:48 a.m. Topaz Lake Best Western @ Frontage Road

5:56 a.m. Sandstone Dr & Boulder Rd

5:57 a.m. Sandstone Dr & Slate Rd

5:58 a.m. Pinenut Way & Sandstone Dr

5:59 a.m. Pinenut Wy & Topaz Ranch Dr

6:00 a.m. 3661 Topaz Ranch Dr

6:01 a.m. 3691 Topaz Ranch Dr

6:04 a.m. Topaz Ranch Dr & Hematite Ct

6:06 a.m. Gray Hills Rd & Topaz Ranch Dr

6:07 a.m. Gray Hills Rd & Limestone Rd

6:08 a.m. Gray Hills Rd & Eagle Mountain Rd

6:09 a.m. 4030 Gray Hills Rd

6:10 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

6:11 a.m. Topaz Ranch Dr & State Rte 208

6:13 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:14 a.m. Walker View Rd & Albite Rd

6:15 a.m. 3886 Granite Way

6:17 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:18 a.m. Granite Way & Topaz Ranch Dr

6:20 a.m. Granite Wy & Flint Rd

6:21 a.m. Diamond Ct & Pearl Rd

6:24 a.m. 3264 Reese Ln

6:27 a.m. Holbrook Junction

6:34 a.m. Bodie Rd & Spring Valley Dr

6:36 a.m. 889 Spring Valley Dr

6:44 a.m. 115 Us Hwy 395 S

6:47 a.m. Bodie Flats (Aspire Students)

6:55 a.m. East Valley Rd & Sterling Ranch Dr

7:01 a.m. Toler Ln & Orchard Rd @ Mailboxes (Aspire

Students Transfer From Rt 31)

7:05 a.m. Aspire

7:20 a.m. Douglas High School

Route 45

Aspire

Terry Matheson

5:45 a.m. Judy St & Fawn Fescue Ct

5:50 a.m. 2772 Squires St

6:06 a.m. 3507 Long Dr

6:12 a.m. Hilltop Dr & S Sunridge Dr

6 6:19 a.m. Plymouth Dr & Vista Grande Blvd

6:20 a.m. Amador Cir & Vista Grande Blvd

6:22 a.m. Princeton Ave & Vista Grande Blvd

6:23 a.m. Mica Dr & Vista Grande Bl

6:26 a.m. Meadow Vista Dr & Silverado Dr

6:40 a.m. Holton Ct & Jacks Valley Rd

6:48 a.m. 480 Muller Ln

6:53 a.m. Ironwood Dr & Lucerne St

7:00 a.m. 2nd St & County Rd

7:06 a.m. Kingslane & Bishops Cir

7:11 a.m. Chichester Dr & Winwood Way

7:16 a.m. Aspire

Route 36

Aspire

Giselle Estrada ,

6:28 a.m. 830 Cayuse Dr

6:31 a.m. Cayuse Dr & Pinto Cir

6:40 a.m. Dresslerville Rd & S Riverview Dr

6:41 a.m. Dresslerville Rd & Muir Dr

6 6:45 a.m. Deer Run Rd & Main River Rd

6:46 a.m. Dark Brush St & Eagle Way

6:50 a.m. Long Valley Rd & Langley Dr

6:51 a.m. Long Valley Rd & Angora Dr

6:53 a.m. Long Valley Rd & Patricia Dr

6:54 a.m. Patricia Dr & Carmel Way

6:56 a.m. Bluerock Rd & Cardinal Ct

6:57 a.m. Bluerock Rd & Yellowjacket Ln (@ Green

Power Box)

6:59 a.m. Tillman Ln & North Kimmerling Rd

7:00 a.m. Tillman Ln & Muir Dr

7:01 a.m. Tillman Ln & Manhattan Wy

7:02 a.m. 959 Tillman Ln

7:08 a.m. Crestmore Dr & Stodick Pkwy

7:10 a.m. Elges Ave & Waterloo Ln

7:15 a.m. Aspire

Route 17

Douglas High/Carson Valley Middle/Aspire

Scott Walker

6:15 a.m. Bus Yard

6:23 a.m. East Valley Rd & Johnson Ln

6:24 a.m. 1568 Johnson Ln

6:26 a.m. 2654 Wade St

6:27 a.m. Jones St & Squires St

6:29 a.m. Jones St & East Valley Rd

6:30 a.m. Jones St & Skyline Dr

6:30 a.m. Shirley St & Skyline Dr

6:32 a.m. Chiquita Cir & Fremont Ave

6:33 a.m. 1678 Chiquita Cir

6:34 a.m. Chiquita Ci & Nye Dr

6:35 a.m. 1611 Johnson Ln

6:36 a.m. Henning Ln & Johnson Ln

6:37 a.m. 2583 Fremont Ave

6:39 a.m. Hyde St & Mackay Wy

6:41 a.m. Fremont Av & Golconda Dr

6:42 a.m. Fremont Av & Sunshine Rd

6:43 a.m. Fremont Av & Sunrise Pass Rd

6:44 a.m. Kincaid Av & Sunrise Pass Rd

6:46 a.m. Kiss Ln/Last House On Left

6:50 a.m. 2078 East Valley Road

6:51 a.m. East Valley Rd & Two Bell Ln

6:54 a.m. East Valley Rd & Kristi Ln

6:59 a.m. Buckeye Rd & Bently Py (Drop Aspire Students)

7:06 a.m. Douglas High School

7:16 a.m. Carson Valley Middle School

Route 22

Douglas High/Carson Valley Middle

Steve Rooney

6:17 a.m. 1089 Stockyard Rd

6:27 a.m. Galeppi Ln & Genoa Ln

6:29 a.m. 507 Genoa Ln

6:32 a.m. Genoa Ln & Pioneer Trl

6 6:43 a.m. Bavarian Dr & Bernese Ct

6:45 a.m. Bavarian Dr & Mont Blanc Ct

6:45 a.m. Bavarian Dr & Alpine View Ct

6:47 a.m. 3410 Alpine View Ct

6:52 a.m. Cloudburst Canyon Dr & Mountain Meadow Dr

6:54 a.m. Daggett Creek Rd & Voight Canyon Dr

6:55 a.m. Big Sky Trl & Voight Canyon Dr

6:57 a.m. 2855 Jacks Valley Road

7:00 a.m. Desert Peach Dr & Ranch House Rd

7:01 a.m. Holton Ct & Jacks Valley Rd

7:02 a.m. Main St & Limousin Ct

7:03 a.m. Main St & 5th St

7:04 a.m. Main St & Mill St

7:07 a.m. 1974 Foothill Rd

7:10 a.m. 480 Muller Ln

7:18 a.m. Douglas High School

7:25 a.m. Carson Valley Middle School

Route 31

Douglas High/Carson Valley Middle

Robert Allen

6:26 a.m. 1455 Calle Pequeno

6:28 a.m. Calle Hermosa Rd & Carlson Dr

6:31 a.m. 1025 Windmill Rd

6:33 a.m. Jacobsen Ln & Bray Way

6:35 a.m. Jacobsen Ln & Out R Way

6:36 a.m. 1154 Out R Way

6:42 a.m. 2346 Jacobsen Ln

6:44 a.m. Jacobsen Ln & Calle Pequeno

6:45 a.m. 1302 Myers Dr

6:47 a.m. Myers Dr & Marj Ln

6:49 a.m. Myers Dr & Fire Station Driveway

6:50 a.m. 2189 Fish Springs Rd

6:51 a.m. 2180 Fish Springs Rd

6:52 a.m. 2070 Fish Springs Rd

6:53 a.m. Fish Springs Rd & Burro Ct

6:58 a.m. Toler Ln & Orchard Rd @ Mailboxes (Transfer

Aspire Students To Rt 1)

7:00 a.m. Elges Av & Kittyhawk Av

7:01 a.m. Apollo Av & Village Wy

7:02 a.m. El Dorado Dr & Kittyhawk Av

7:11 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 33

Douglas High/Carson Valley

Joe Kondziella,

6:23 a.m. Bus Yard

6:39 a.m. Lyla Ln & Topsy Ln

6:44 a.m. 886 Vista Park Dr

6:45 a.m. Silverado Dr & Valley Vista Dr

6:46 a.m. Silverado Dr & Valley Crest Dr

6 6:47 a.m. Jacks Valley Rd & Silverado Dr

6:48 a.m. Jacks Valley Rd & Shawnee Dr

6:50 a.m. Green Acre Dr & Jacks Valley Rd

6:50 a.m. Cherokee Dr & Jacks Valley Rd

6:51 a.m. Arcadia Dr & Jacks Valley Rd

6:56 a.m. Jacks Valley Rd & Summer Hill Dr

7:15 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 20

Douglas High/Carson Valley Middle

Anthony Gassaway

6:42 a.m. S Sunridge Dr & Dog Leg Dr @ 1st Gate

6:46 a.m. Long Dr & Tee Dr (South)

6:48 a.m. Bogie Ct & Long Dr

6:49 a.m. Chip Ct & Long Dr

6 6:52 a.m. Ranchview Ci & Sunridge Ct

6:53 a.m. Ranchview Cir & Smoketree Ave

6:54 a.m. Smoketree Av & Desert Dr

6:55 a.m. Smoketree Av & Parkview Dr

6:56 a.m. Smoketree Av & Mica Dr

7:10 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 24

Douglas High/Carson Valley Middle

6:40 a.m. 3501 Vista Grande Bl/Highland Manor Apts

6:41 a.m. 947 Opalite Dr/Opalite Apts

6:42 a.m. Tourmaline Dr & Opalite Ct

6:42 a.m. 933 Tourmaline Dr

6:44 a.m. Vista Grande Bl & Ruby Ct

6:47 a.m. Meadow Vista Dr & Valley Crest Dr

6:55 a.m. 2900 Us Hwy 395

6:56 a.m. Ski Pond @ Wow Sign

7:13 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 28

Douglas High/Carson Valley Middle

Edward Howard

6:39 a.m. S Santa Barbara Dr & San Fernando Dr

6:40 a.m. 2958 Santa Maria Dr

6:41 a.m. N Santa Barbara Dr & Hot Springs Rd

6:42 a.m. N Santa Barbara Dr & San Mateo Dr

6 6:44 a.m. S Santa Barbara Dr & Rio Vista Ct & Rio Vista Dr

6:45 a.m. Rio Vista Dr & San Juan Cir

6:46 a.m. San Juan Ci & Jackie Ln

6:47 a.m. La Cresta Ci & San Juan Ci

6:48 a.m. La Cresta Ci & S Santa Barbara Dr

6:49 a.m. S Santa Barbara Dr & San Marcos Ci

6:50 a.m. S Santa Barbara Dr & Buckbrush Rd

6:50 a.m. S Santa Barbara Dr & Country Club Dr

6:51 a.m. Chaparral Ct & S Santa Barbara Dr

6:53 a.m. Stephanie Wy & North Fork Ln

6:54 a.m. 1007 Stephanie Way

6:55 a.m. 931 Stephanie Way

7:09 a.m. Douglas High School

7:16 a.m. Carson Valley Middle School

Route 40

Douglas High/Carson Valley

6:33 a.m. Silver City Rv Park – By Houses

6:38 a.m. N Sunridge Dr & Haystack Dr

6:46 a.m. 980 Blue Ridge Dr

6:49 a.m. N Sunridge Dr & Starshine Ct

6 6:50 a.m. 1010 Ridgeview Dr

6:52 a.m. Adobe Dr & Shadow Ln

6:53 a.m. 993 Sunburst Dr

6:55 a.m. 1012 Haystack Dr

6:57 a.m. 3573 Haystack Dr

6:58 a.m. 3551 Haystack Dr (By Mailboxes)

7:13 a.m. Douglas High School

7:21 a.m. Carson Valley Middle School

Route 14

Douglas High/Carson Valley

John Pagen

6:30 a.m. Aspire

6:40 a.m. Bella Casa Dr & Verona Wy

6:42 a.m. Torina Wy & Milano Wy

6:43 a.m. Lucerne St & Ironwood Dr

6:45 a.m. Lantana Dr & Lucerne St

6:46 a.m. Bougainvillea Dr & Lantana Dr

6:47 a.m. Bougainvillea Dr & Honeysuckle Ln

6:47 a.m. Canterbury Dr & Bougainvillea Dr

6:48 a.m. Canterbury Dr & Blue Spruce Ct

6:49 a.m. Canterbury Dr & Lavender Ct

6:50 a.m. Bougainvillea Dr & Lantana Dr

6:52 a.m. Azure Dr & Montecito Dr

6:53 a.m. Montecito Dr & Sanford Wy

6:56 a.m. 6th St & Mono Av

6:57 a.m. County Rd & 3rd St

6:58 a.m. County Rd & 2nd St

7:01 a.m. Douglas Av & Centertowne Apartments

7:02 a.m. Wildrose Dr & Willow St

7:10 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 18 Douglas High/Carson Valley

Peggy Erisman

6:38 a.m. Brandi Rose Way & Fuller Ave

6:40 a.m. Stephanie Wy & Wade St

6:41 a.m. Stephanie Wy & Squires St

6:41 a.m. Squires St & Steve Ct

6:44 a.m. Lindsay Ln & East Valley Rd

6:45 a.m. East Valley Rd & Terry Ann St

6:46 a.m. 2822 East Valley Rd

6:46 a.m. Davis Ct & Stephanie Wy

6:47 a.m. Esaw St & Stephanie Wy

6:48 a.m. Chowbuck Dr & Esaw St

6:50 a.m. 2743 E Valley Rd @ Mailboxes

6:51 a.m. Downs Dr & East Valley Rd

6:51 a.m. Downs Dr & Pamela Pl

6:53 a.m. 2685 Fuller Ave

6:54 a.m. 2621 Fuller Av

6:56 a.m. 1354 Johnson Ln

6:59 a.m. Johnson Ln & Billys Rd

7:09 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 32

Douglas High/Carson Valley

Teri Dallas,

6:38 a.m. Vicky Ln & Downs Dr

6:39 a.m. Vicky Ln & Sanden Ln

6:40 a.m. Vicky Ln & Raeline Ln

6:41 a.m. 1309 Stephanie Wy

6:42 a.m. Stephanie Wy & Sylvia Ln

6:43 a.m. 1390 Stephanie Wy

6:44 a.m. Stephanie Wy & Kayne Av

6:45 a.m. Kayne Av & Sanden Ln

6:46 a.m. Sanden Ln & Clapha.m. Ln

6:46 a.m. Clapha.m. Ln & Cathy Ln

6:47 a.m. Clapha.m. Ln & Downs Dr

6:49 a.m. 2666 Stewart Ave

6:50 a.m. Johnson Ln & Stewart Av

6:51 a.m. Johnson Ln & Gordon Ave

6:52 a.m. Johnson Ln & Kayne Av

6:53 a.m. Clapha.m. Ln & Judy St

6:54 a.m. Dennis St & Del Sur Ct

6:55 a.m. Dennis St @ Mailboxes

6:56 a.m. Vicky Ln & Judy St

7:09 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 9

Douglas High/Carson Valley

Amanda Deaton

6:30 a.m. Aspire

6:42 a.m. 1346 Centerville Ln

6:46 a.m. Northampton Cir & Wilson Cir

6:48 a.m. 1204 Kingslane Ct

6:49 a.m. 1301 Kingslane

6:53 a.m. Scotch Pine Wy & Sugar Maple Av

6:54 a.m. Honeylocust Av & Scarlet Oak Dr

6:55 a.m. Crestmore Dr & Stodick Py

7:01 a.m. Lasso Ln & Ox Yoke Ct

7:02 a.m. 1226 Lasso Ln

7:03 a.m. Heybourne Rd & Snaffle Bit Dr

7:12 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 25

Douglas High/Carson Valley Middle

Cathy Tison

6:32 a.m. Aspire

6:40 a.m. Grandview Pkwy & Grandridge Ct

6:44 a.m. 1720 North Benton Rd

6:47 a.m. 1600 East Valley Rd

6:48 a.m. East Valley Rd & Borda Way

6:49 a.m. Borda Way & Choke Cherry Ct & Wildflower Ct

6:51 a.m. Borda Wy & Saltbush Ct

6:55 a.m. Fish Springs Rd & Solitude Ln

6:57 a.m. 1580 Toler Ln

7:01 a.m. Lampe Dr & Toler Ln

7:05 a.m. Bell St & Gardner St

7:11 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 15

Carson Valley Middle

Jerry Palmer

6:35 a.m. Aspire

6:49 a.m. 1012 Waterloo Ln

6:50 a.m. 911 Waterloo Ln

6:53 a.m. Mackland Av & Barrukia St

6:54 a.m. Mackland Av & Olua St

6:55 a.m. 10th St & Zaldia Dr

6:56 a.m. Lucerne St & Belarra Dr

6:57 a.m. County Rd & Library Ln

6:58 a.m. Apartments At Douglas High

6:59 a.m. Mahogany Dr & 1st Longleaf Pl

7 a.m. Mahogany Dr & Larchwood Way

7:01 a.m. Mahogany Dr & Cedarwood Dr

7:02 a.m. Mahogany Dr & Tamarack Dr

7:03 a.m. Tamarack Dr & Ironwood Dr

7:04 a.m. Tamarack Dr & Pinewood Dr

7:15 a.m. Harvest Av & Guiness Wy

7:17 a.m. Harvest Av & Winwood Wy

7:18 a.m. Harvest Av & Chichester Dr

7:19 a.m. Elges Av & Kittyhawk Av

7:25 a.m. Carson Valley Middle School Only – No Douglas High

Route 23

Douglas High/Carson Valley Middle

Jorge Ramirez

6:47 a.m. Hobo Hot Springs Rd & Powers Ave

6:49 a.m. 3272 Plymouth Dr

6:51 a.m. Coloma Dr & Somerset Way

6:52 a.m. Coloma Dr & Vista Grande Bl

6:53 a.m. Coloma Dr & Plymouth Dr

6:54 a.m. Amador Ci & Coloma Dr

6:56 a.m. Princeton Ave & Vassar St

6:58 a.m. Azurite Ln & Indian Dr

7:15 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 39 Douglas High/Carson Valley Middle

Blair Hinsz

6:50 a.m. Auburn Ct & Vista Grande Bl

6:51 a.m. Amador Ci & Ore Ct

6:52 a.m. Amador Ci & Placer Ct

6:53 a.m. Amador Cir & Vista Grande Blvd

6:54 a.m. Vista Grande Bl & Tourmaline Dr

6:55 a.m. Tourmaline Dr & Vista Grande Blvd

6:56 a.m. Tourmaline Wy & Mica Dr

6:57 a.m. 3481 Carnellian Wy

6:59 a.m. Vista Grande Bl & Peridot Ct

7:15 a.m. Douglas High School

7:25 a.m. Carson Valley Middle School

Route 41

Douglas High/Carson Valley Middle

6:43 a.m. Saratoga St & Vicky Ln

6:44 a.m. 1333 Jackie Ln

6:46 a.m. 2862 Jackie Cir

6:47 a.m. 2862 Mac Dr

6:49 a.m. 1378 Porter Dr

6:50 a.m. Porter Dr & Santa Inez Dr

6:51 a.m. Porter Dr & Cielo Vista Ct

6:54 a.m. Hot Springs Rd & Hermosa Ct

6:55 a.m. Hot Springs Rd & Jackie Ln

6:58 a.m. 1216 Stephanie Way

6:59 a.m. 1188 Stephanie Way

7:12 a.m. Douglas High School

7:20 a.m. Carson Valley Middle School

Route 21

Douglas High/Carson Valley Middle

6:41 a.m. 2298 Heybourne Rd

6:44 a.m. 2526 Heybourne Rd

6:48 a.m. Judy St & Sweet Clover Ct

6:49 a.m. Wildhorse Ln & Wrangler Ci (South)

6:50 a.m. Wildhorse Ln & Wrangler Cir (North)

6:51 a.m. Wildhorse Ln & Bridle Wy

6:53 a.m. Bridle Wy & N Wildhorse Ln

6:54 a.m. Wildhorse Ln & Melborn Wy

6:55 a.m. Kim Pl & Vicky Ln

6:56 a.m. Esther Way & Wildhorse Ln

6:57 a.m. Ada Pl & Esther Way

7:05 a.m. 2388 Us Hwy 395

7:13 a.m. Douglas High School

7:21 a.m. Carson Valley Middle School – Lay Over Until 7:30

Route 38

Pau-Wa-Lu Middle

5:46 a.m. Chevron @ Topaz Lodge

5:55 a.m. 3259 Vista Vallata

6:00 a.m. Diamond Ct & Pearl Rd

6:06 a.m. 1235 Sandstone

6:09 a.m. 1220 Clay Cir

6:10 a.m. Spatter Cone Rd & Sandstone Dr

6:18 a.m. Topaz Ranch Dr & Ballman Way

6:21 a.m. Topaz Ranch Dr & Albite Rd

6:22 a.m. 3923 Topaz Ranch Dr

6:24 a.m. 4030 Gray Hills Rd

6:26 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

6:27 a.m. Topaz Ranch Dr & State Rte 208

6:29 a.m. Granite Way & Eagle Mountain Rd

6:30 a.m. 3939 Granite Way

6:31 a.m. 3886 Granite Way

6:33 a.m. Granite Way & Andesite Rd

6:34 a.m. Granite Way & Walker View Rd

6:34 a.m. 3751 Granite Way

6:36 a.m. Andesite Rd & Topaz Ranch Dr

6:40 a.m. Hwy 395 @ Holbrook Station

6:46 a.m. Spring Valley Dr & Bodie Rd

6:51 a.m. Leviathan Mine Maintenance Area

7:11 a.m. Boy St & Eagle Wy

7:13 a.m. Deer Run Rd & Mountain St

7:15 a.m. Main River Rd & The Washoe People Way

7:22 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 12

Pau-Wa-Lu Middle

Kimberly Jackson-Leo

6:20 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:46 a.m. 876 Barber Way

6:49 a.m. 221 Sierra Country Cir

6:52 a.m. 1046 Lakeside Drive (At Duck Crossing Sign)

6:54 a.m. Foothill Rd & Eva Ct

6:55 a.m. 830 Foothill Rd

6:57 a.m. Foothill Rd & Lillian Ct

7:00 a.m. Fairview Ln & Fredericksburg Rd

7:02 a.m. State Rte 88 & Dressler Ln (@ Mailboxes)

7:04 a.m. 580 Hwy 88 (Crossover)

7:06 a.m. Thunderbird Ranch (Driveway To 575-691)

7:12 a.m. Kimmerling Rd & Linda Dr

7:13 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

7:15 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

7:16 a.m. Kimmerling & James Rd (@ Mailboxes)

7:19 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 37

Pau-Wa-Lu Middle

Dan Erckenbrack

6:25 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:42 a.m. Ray May Wy & Walker St

6:44 a.m. 231 Mark St

6:45 a.m. Hwy 395 & Bodie Flats

6:50 a.m. Wiseman Ln & Lone Star Ct

6:53 a.m. Palomino Ln & Thorobred Av

6:55 a.m. Mule Ln & Mustang Ln

6:56 a.m. Mustang Ln & Sorrel Ln

6:57 a.m. Mustang Ln & Pinto Ci

6:58 a.m. Cayuse Dr & Pinto Ci

7:01 a.m. Pinto Ci & Sorrel Ln

7:02 a.m. Pinto Ci & Colt Ln

7:02 a.m. Arabian Ln & Pinto Cir

7:03 a.m. 1889 Arabian Ln

7:05 a.m. Arabian Ln & Mustang Ln

7:05 a.m. Lacey Ct & Mustang Ln

7:07 a.m. Palomino Ln & Appaloosa Ln

7:08 a.m. Palomino Ln & Winners Cir

7:08 a.m. Palomino Ln & Clydesale Ct

7:10 a.m. Long Ct & Us Hwy 395 N

7:21 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 27

Pau-Wa-Lu Middle

Karen Carter

6:57 a.m. 1001 Dresslerville Rd

6:59 a.m. Dresslerville Rd & Wagon Wheel Ct

7 a.m. Cedar Creek Cir & Dresslerville Rd

7:01 a.m. Tillman Ln & Topaz Ln

7:02 a.m. Starlight Ct & Topaz Ln

7:03 a.m. Morning Star Ct & Topaz Ln

7:04 a.m. Mitch Dr & Topaz Ln

7:05 a.m. Evening Star Ln & Mitch Dr

7:06 a.m. 1410 Jobs Peak Dr

7:07 a.m. 1362 Jobs Peak Dr

7:08 a.m. Arrowhead Dr & Jobs Peak Dr

7:09 a.m. Manhattan Wy & Tillman Ln

7:10 a.m. 885 Tillman Ln/Sequoia Village Mailboxes

7:17 a.m. Pau-Wa-Lu Middle School

Route 26

Pau-Wa-Lu Middle

Jay Dossey

6:35 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Bus Parking

6:57 a.m. Foothill Rd & Woodys Pl

7 a.m. Foothill Rd & Goa Way

7:02 a.m. Autumn Hills Rd & Jeannie Ln

7:09 a.m. 841 Mottsville Ln

7:11 a.m. 1098 State Rte 88

7:16 a.m. 1322 Langley Dr

7:17 a.m. Langley Dr & Lyell Wy

7:22 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

Route 4

Pau-Wa-Lu Middle

Roy Aronds

6:35 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:46 a.m. Helman Dr & Sego Ci

6:47 a.m. Helman Dr & Canal Dr

6:51 a.m. Sterling Ranch Dr & Jo Ln

6:52 a.m. 1820 Sterling Ranch Dr

6:54 a.m. Sterling Ranch Dr & Golden Eagle Ct

7 a.m. Glenwood Dr & Riverview Dr

7:01 a.m. Riverview Dr & Niblick Ln

7:02 a.m. 979 Fairway Dr

7:03 a.m. Fairway Dr & Fifth Green Ct

7:04 a.m. Fairway Dr & Putter Ln

7:05 a.m. Meadow View Rd & Riverview Dr

7:06 a.m. 1517 S Riverview Dr

7:07 a.m. S Riverview Dr & Dean Dr

7:08 a.m. Mitch Dr & S Riverview Dr

7:11 a.m. Arrowhead Dr & S Riverview Dr

7:13 a.m. Muir Dr & Ritter Dr

7:15 a.m. Mitch Dr & Muir Dr

7:16 a.m. Muir Dr & Whitney Wy

7:21 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 7

Pau-Wa-Lu Middle

Cathy Salie

6:38 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:48 a.m. 949 Heavenly View Ct

6:50 a.m. Centerville Ln & Rubio Wy @ Stop Sign

6:51 a.m. Pleasantview Dr & Old Nevada Way

6:53 a.m. Sierra Vista Dr & Ranch Dr

6:54 a.m. Ranch Dr & Sierra Vista Dr

6:55 a.m. 1012 Silveranch Dr

6:56 a.m. Pleasantview Dr & Wintergreen Dr

6:58 a.m. 1238 Sorensen Ln

7 a.m. Fieldgate Way & Fieldgate Ct

7:02 a.m. 1204 Kingston Way

7:04 a.m. 1195 Manhattan Wy

7:06 a.m. Monarch Ln & Columbia Ct

7:07 a.m. 1256 Kingston Wy

7:10 a.m. Manhattan Wy & Wonder Ct

7:11 a.m. Franklin Ln & Como Ct

7:12 a.m. Franklin Ln & Tillman Ln

7:13 a.m. Alicia Ci & Tillman Ln

7:14 a.m. 1304 Wheeler Wy

7:15 a.m. Wheeler Wy & Russell Wy

7:24 a.m. Pau-Wa-Lu Middle School

Route 3

Pau-Wa-Lu Middle

6:55 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

7 a.m. 1281 Pit Rd

7:03 a.m. 787 Rubio Way

7:04 a.m. Rubio Way & Colorado Ct

7:05 a.m. 1095 Amarillo Dr

7:06 a.m. Amarillo & Rojo Wy

7:07 a.m. Rojo Way & Oro Way

7:12 a.m. Yellowjacket Ln & Addler Rd

7:13 a.m. Bluerock Rd & Honeybee Ln

7:15 a.m. Honeybee Ln & Wasp Ct

7:16 a.m. 730 Hornet Dr

7:17 a.m. 761 Hornet Dr

7:18 a.m. Cardinal Ct & Hornet Dr

7:20 a.m. Cardinal Ct & Bluerock Rd

7:21 a.m. Bluerock Rd & Patricia Dr

7:22 a.m. Bluerock Rd & Victoria Dr

7:23 a.m. Bluerock Rd & Joette Dr

7:25 a.m. Bluerock Rd & Rancho Rd

7:29 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School