 Douglas High School honor roll | RecordCourier.com

Douglas High School honor roll

Ninth Grade

Esteban Acevedo Cruz

Aaralyn Adams

Emmett Charles Allen

Jaelen Grace Allen

Camden Michael Altringer

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Mia Isabella Bertolone

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Elizabeth Marie Billman

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Peyton Linda Bratcher

Taylor Katherine Bratcher

Branden Jerome Britting

Amara Noelle Brown

Makaylynn Michelle Brown

Reagan Mae Brown

Zoe Kathryn Butterfield

Cody Logan Cahn

Kaytlin Shayn Calhoun

Madilynn Anita Campbell

Soleil Alejandra Cariaga

Dakota Grace Caughron

Skylar Leona Chernago

Andrew Iver Clutts

Marin Alexis Collins

Samantha Anne-Marie Cooney

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Ysabella Marilynn Cruz

Pedro Louis Davalos Chavez

Karris Cynthia David

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Campbell Jules Dedmon

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Angel Lisandro Graciano Gonzales

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Joseph Adriel Guariglia

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Anya Tiffany Harvey

Dylan Michael Hassman

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Alexandra Mackenzie Hastings-Molyneux

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Helene Grace Henry-Greard

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Noah William Kohbarger

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John Michael Christian Peterson

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10th Grade

Luke Evan Ackermann

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