Douglas High School Honor Roll

More than 650 students appear on the honor roll for the Fall 2017 semester.

"Douglas High School would like to recognize and congratulate the following students for achieving a 3.25 or higher GPA," officials said.

Names are provided by the school and are published as listed.

Freshmen

Luke Ackermann

Natalie Alexander

Thomas Alexander

Austin Alley

Alyssa Anderson

Jonathan Daniel Baje

Natalia Baldauskas

Soma Baligad

Conner Barker

Courtney Battcher

Joshua Beam

Adelynn Berger

EmmaLee Bishop-Irvin

Connor Blaha

Tesslyn Blair

Mason Bornt

Jordan Bratcher

Aoife Brooks

Owen Buchanan

Isabella Buck

Sarah Burt

Mikaela Camara

William Canderle

Christopher Casali

Elle Casarez

Gavin Casper

Megan Chandler

Dominic Cockerill

Kennedy Cole

Giselle Conchas Montes

Taylor Corbitt

Kay Cossio Castillo

Dominic Costarella

William Craig

William Crosby

Sophia Cruz

McKenna Daniels

Cuyler Daughtry

Ashley DeLaney

Nathan Deleeuw

Anthony DeLude

Logan DeSimone

Jackelyne Diaz

Ricardo Diaz

Isabella Dickey

Cuinn Doherty

Braden Dufloth

Tyler Errington

Haley Estabrook

Melanie Estrada Avila

Karley Forgatsch

Hailey Fournier

Keaton Fowler

Tyler Freetly

Brooklyn Galliett

Raymundo Garcia Alvarez

Hyrum Gardner

Sarah Gardner

Liam Garrison

Alexander Garton

MarcAnthony Gassaway

Malia Ginocchio

Matthew Goff

Timothy Golobic

Makayla Gomez-Leyva

Litzy Gonzalez Rosas

Maria del Graciano Garcia

Colby Gramelspacher

Donovan Gransbery

Bella Guerrazzi

Tyler Gunderson

Katelyn Hallinan

Johnathan Hamblock

Raven Harmon

Kamryn Harper

Haley Hassman

Aylen Hernandez Sanchez

Nicholas Hight

Remington Hill-Holeman

Simran Hira

Brendyn Hoag

Zoe Holt

Sage Hubkey

Maggie Hutchings

Dominic Jackson

Angel Jardine

Morgan Jensen

Caroline Jones

Matthew Jones

Sarah Jongsma

Andrew Kalb

Kole Karwoski

Alianna Kent

Carli Kleist

Louisa Klitsie

Trevor Kruger

Rylee Kull

Brian Lamas Lopez

James Lamb

Hannah Langkilde

Dylan Lee

Fernando Lobatos Vidales

Amber Long

Justin LoPresto

Payton Lovec

Bethany Lundberg

Steven Lyons

Camille Maalouf

Hannah Macabales

Sean Manwill

Chad Maricich

Sophia Maricich

Alysa Marquez

William Marriott

Kai Mattinson

Paige Mays

Danielle McKeon

Lillie McKinney

Jon-Paul McNamara

Reagan Merriam

Peyton Miller

Skylar Miller

Fiona Mora

Beatriz Morales Gonzalez

Harrison Morris

Caitlin Mudrow

Emily Nanse

Ashlyn Nelson

Sierra Newell

Phu Nguyen

James Nichols

Wallace Norris

Anna Northcutt

Kyla Palaroan

Hannah Palmer

Haley Passink

Jesslyn Pendery

Jocelyn Perez Ortega

Luccas Peterson

Maya Petite

Savannah Pinto

Alyonna Pretty On Top

Kai Lani Quenga

Paige Radelfinger

Monserratt Ramirez

Taylor Reardon

Dailyn Reeves

Colt Reynolds

Adelyn Rice

Skyller Rice

April Rodriguez

Emily Roefer

Savannah Sabo

Vegas Salmon

Alexis Schreiber

Haley Schuler

Tanner Schultz

Brayden Schumann

Hannah Serpa

Hannah Shaw

Ashley Shelton

Mason Silva

Brooklynn Smith

Isaac Smith

Tyler Smith

Zachary Smith

Manuel Solis Diaz

Matthew Souza

Braden Spear-Holub

Bodie Stein

Chloe Stein

Caitlyn Stephens

Jack Stevenson

Austin Sullivan

Cameron Swain

Kate Talia

Connor Taylor

Christopher Thacker

Cameron Thorp

Emma Thorp

Amanda Marie Thurston

Isabella Timpone

Serena Tomassi

Audrey Topp

Catherine Torres

Kyleigh Trahan

Rosaura Vazquez Gutierrez

Olivia Vecchiarelli

Megan Veil

Alexia Vicente

Jakota Wass

Anna Wetzel

Kayla Wilson

Madeline Wilson

Jade Woffinden

Justin Xin

Joseph Yankoskie

Bijan Zahedi

Sophomores

Lisa Aleman

Ashlyn Altringer

Madeline Annett

Olga Arreola

Jesslyn Chelsea Ba-aya

Richard Bell

Kristina Benbrooks

Colby Bera

Brighid Bergren

Alexis Best

Tyra Best

Ariana Bilderback

Jaden Blanchard

Brianna Bleich

Alexander Bodenstein

Maureen Brennan

Laurel Broderdorf

Camden Brown

Zoe Brown

Garrett Burke

Kasha Butterfield

Jesseerae Cabrera

Hannah Campbell

Jocelyn Campbell

Lara Cassity

Logic Chernago

Elise Christensen

Hailey Christensen

Gina Cirillo

Amelia Cochran

DiDiAlice Coker

Meika Cole

Miya Connelly

Emily Conover

Molly Coverley

Lauryn Crawford

Sandra Cubillo

Trinity Cummins

Rebecca Daley

Constantino Delgado Triglia

Sydney Diaz

Vaneza Diaz

Laura Dieter

Calvin Doerr

Alajai Dowdy

Tara Dragoo

Jedediah Easton

Carlene Evans

Madison Evans

David Fauria

Bayla Fitzpatrick

Jason Funk

Elizabeth Gignac

Hannah Gingrich

Jolee Godde

Adriana Grant

Austin Grant

Grace Green

Addison Gregory

Kaitlyn Grove

Riley Grove

Indiana Guerrazzi

Nolan Hagen

Megan Hanson

Savanna Harrington

Joshua Hartman

Natalie Hearn

Elizabeth Herman

Anthony Hernandez

Joshua Herup

Megan Hillyer

Rachael Hollar

Meleeah Holmes McKown

Amanda Hone

Daphne Hopkins

Lucas Hudnall

Noel Ives

Cody Jackson

James Jenks

Madeline Johnston

Madison Jonk

Ethan Kalb

Hannah Kallas

Cami Kauffmann

Amrit Kaur

Autumn King

Justin Kinser

Taylynn Kizer

Zakary Korzeniewski

Katarina Kowalczyk

Wyatt Kremer

Elizabeth Krolicki

Matthew Kruse

Grant Kuhlmann

Skye LaMora

Kennedy Lash

Payten Lewis

Robert Liggett

Hayden Litka

Autumn Loewen

Ashley Long

Daniel Longre

Abner Lowe

Dante Luri

Mateo Luri

Christopher Manning

Mayci Mariani

Marissa Matthews

Amelia McKay

Caitlin McLaughlin

Gavin McMillen

Francesca Melander

Dana Merriam

Cassidee Miller

Madison Miller

Maegan Miller

Kendal Moore

Elizabeth Moreno

McKinley Morgan

Julianna Morris

Miranda Munoz

Kasandra Muscott

Jessica Ochoa Garcia

Mairelys Ortega

Davey Parks

Tyler Patmont

Amanda Perry

Jesse Pimental

Christopher Pomeroy

Karlyn Ponsness

Leslie Pozo Guerrero

Jordan Price

Grace Process

Angela Quitano

Olivia Ramirez

Lori Ramm

Alejandra Ramos

Avarie Ramsey-Kruse

Madison Reger

Randolph Rego

Geoffrey Reich

Drew Reseck

Zoe Roberts

Sandra Rohr

Falan Rose

Charity Rosier

Olivia Ross-Dee

Michael Rubio

Quincy Russell

Nicholas Ryan

Elizabeth Sando

Amelia Schramm

Devi Schwartz

Amanda Shaffer

Stephanie Silva

Baylee Silveira

Evan Simpson

Shelby Slobogin

Madison Smalley

Delaney Smith

Aspen Smokey

Amanda Snelgrove

Alan Storie

Elise Tahti

Imogene Tierney

Isabella Tierney

Cailey Tollmann

Isabella Tomassi

Dalan Tristao

Zachary Unger

Collette Vaughn

Danielle Vaughn

Noelia Villalvir Velasquez

John Wagstaff

Dellta Waldburger

Malia Wallace

Shaylynn Walters

Madison Zajac

Juniors

Dominique Alexander

Emily Anderson

Matthew Armbrust

Raeann Armstrong

Chauntel Bagshaw

Ivyonna Barnes

Abbie Baxter

Kettja Bennett

Dakota Blaha

Jonah Brees

Mason Broderdorf

Shannon Bunn

Caitlin Camara

Lindsay Carr

Barry Casper

Bryce Chandler

Brian Chang

Julia Chappell

Cooper Clark

Taylor Clark

Andrew Rori Collins

Maegan Collins

Kimberlee Courtney

Cole Craighead

Aidan Crowley

Hunter Croxall

Draya Dallaire

Jacob Denton

Maxwell Denton

Jennifer Dietsch

Abraham Downes

Koby Dye

Elizabeth Feliciano Sanchez

Alexa Field

Gerardo Flores Aguayo

Kade Forbes

Cameron Ford

Christopher Ford

Celime Garcia

Sindy Gil Salinas

Sierra Ginocchio

Jakob Gmitter

Alexis Gunnell

Jessica Gurney

Andrew Hagenbach

Kadan Isaac Hall

Hunter Handy

Haylee Harjes

Blake Harper

Jamie Harrison

Carson Hearn

Soleil Hebel

Sean Hedstrom

Calvin Hendrix

Emily Hillman

Elijah Hinojosa

Gabriel Hirt

Hailey Hughes

Guenivere Hurd

Sarah Hyatt

Claire Ingrey

McKinna Jackson

Sydney Kearney

Brendan Keely

Tyler Kellar

Trystin Key

Brandon Koyama

Cole Kudrna

Hannah Kyle

Madeleine Langhoff

Hyrum Langkilde

Lilian Laurie

Lauren Laza-Twist

Ethan Lee

Erika Leitenbauer

Garrett Lenker

Justin Lu

Noelle MacDonnell

Lindsay Marangi

Derek Mauricio

Rozette Ann Mazo

Dylan McCullough

Denver McGill

Payson McGill

Ryan McNalley

Jasmine McNinch

Nicholas Miller

Michelle Minder

Perla Molina

Hunter Morris

Alexa Moss

Ayden Murphy

James Nair

Rebecca Neal

Grace Nichols

Shannon O'Connor

Clayton Ogles

Joe Paschke

Bhavin Patel

Andrea Perry

Megan Perry

Julie Phelan

Emma Price

Hope Rakow

Jose Ramirez Larios

Leah Ramsey-Kruse

Kevyn Reid

Lena Richardson

Jahshua Rohr

Cassidy Romine

Tullia Rosa

Alexandria Rose

Madison Rozier

Stephanie Samsel

Madelaine Shek

Lilyan Slais

Jonathon Sloan

Danielle Smith

Jack Smith

Jacob Smith

Jordan Smith

Maya Smith

Emily Smuda

Christian Snooks

Twyla Sobelman

Diego Solis

Rebekah Swearingen

Daniel Taylor

Riana Testa

Jacob Toreson

Shane Trivitt

Bryce Unger

Teegan Valenzuela

Nathan VanWagenen

Cassidy Vardas-Doane

Destiny Viayra

Tessa Vinson

Patrick Voss

Bailey Walter

Dario Watroba

Colton Weaver

Catherine Wedin

Olivia Welch

Marlies Wendler

Emma Werth

Drucilla Westman

Andrea Whiteley

Mikayla Willden

Mariah Wolery

Angelina Wolff

Gabriel Wood

Megan Xin

Seniors

Austin Anderson

Emma Anderson

Lillyan Anderson

Kaehler Angelo

Simon Arzadon

Mychael Bellik

Cerridwen Bergren

Everett Bertolone-Smith

Lilyanne Bickmore

Sophia Bottino

Mackenzie Brixey

Courtney Brothers

Peri Buck

Sierra Bunn

Hannah Cain

Darren Caldera

Ashlyn Campbell

Suzannah Canderle

Kelsey Carlson

Shelby Casaus

Range Chapman

Sydney Clark

Mikayla Cloney

Austin Clutts

Hunter Collins

Hannah Corgan

Caitlyn Costa

Paul Costello

Kari Coziahr

Peyton Craig

Mackenzie Craik

Chloe Cutter

Kaitlyn Davidson

Alexandra DeMaranville

Hannah Denhoff

Carlee Donaire

Maribel Duarte Cortes

Sean Dunkelman

Kelly Evans

Marissa Flanders

Kaela Forvilly

Allyson Foster

Jayden Foster

Sierra Franklin

Elijah Freitas

Tiana Fulcher

Dalton Funk

Seth Garcia

Mikayla Garrison

Rebecca Gneiting

Sarah Grove

Samantha Guardias

Michael Hanson

Scarlett Harmon

Kaley Hausman

Hunter Hickey

Carly Howe

Kane Hoyopatubbi

Donovan Hunton

Lauren Hurson

Jace Hurtado

Delphena Hyatt

Abrielle Jens

Cameron Johnson

Spencer Kaufmann

Simranjit Kaur

Ann Keasling

Samuel King

Ezra Klitsie

Jessica Kneefel

Meagan LeBerth

Kaycee Lee

Jazmine Lopez

Justin Lopez

Phillip Lopez

Connor Lozano

Hannah Lyons

Michael Martin

Rachel McCready-White

Madison McNalley

Jakob McNamara

Westen Mehoves

Mason Melhus

Angela Miller

Benjamin Miller

Davianna Morris

Rebecca Morton

Annaliese Muth

Darryl Narvarte

Hallie Nelson

Vinh Nguyen

Kaily Niwranski

Cameron Northcutt

Hannah Olson

Ian Ozolins

Trevor Pastones

Casey Peck

Mackenzie Peters

Cole Petrosky

Shyla Pisciotti

Sebastian Ramirez

Thomas Rao

Corley Raper

Ethan Rickard

Kathryn Rios Mercado

Mackenzie Robinson

Madison Rodgers

Angelica Rodriguez

Cristina Rogers

Kaitlyn Rollins

Elisha Romero

Kindra Ruckman

Jose Ruiz Vargas

Karla Sanchez Ramirez

Tobin Schultz

Dillon Seward

Lesha Shiflet

Ryan Shumaker

Kaylee Silva

Hannah Sizelove

Elijah Smith

Emma Smith

Xante Smokey

Andrew Stiltz

Taylor Sullivan

Chloe Svensson

Olivia Tahti

Kaelynn Tholl

Nathan Thompson

Genesis Torres

Juan Urena

Daniel Valenzuela Gonzalez

Sarah VanNest

Maria Guadalupe Vicente Becerra

Jessica Visnovits

Andrew Voss

Mackenzie Wagstaff

Amanda Williams

Kaya Wilson

Baylee Wood

Kaspar Young