Douglas County School Bus Routes

A line of buses at the Douglas County yard.

Shannon Litz | The Record-Courier

Editor’s Note: The Record-Courier is publishing the lists of bus routes at no charge for the benefit of our readers and the parents of Douglas County school children.

Route 10

Gardnerville Elementary

David Johnson

7:45 a.m. Douglas High School

8:00 a.m. 1282 Centerville Ln

8:02 a.m. 1201 Waterloo Ln

8:06 a.m. Sunflower Learning Center (1311 Centerville Ln)

8:11 a.m. Douglas Av & Centertowne Apartments

8:13 a.m. Cottonwood St & Mill Creek Wy

8:14 a.m. Cottonwood St & Hussman Ave

8:15 a.m. Hussman Av & Mill St

8:16 a.m. 1472 Hussman Ave @ Mail Boxes

8:18 a.m. Trinity Lutheran Child Care

8:20 a.m. 1436 Douglas Ave

8:29 a.m. Gardnerville Elementary School

8:35 a.m. Carson Valley Middle School – Pick Up Minden Elementary Band

8:45 a.m. Minden Elementary – Drop Band Students

8:55 a.m. Aspire

Route 31

Gardnerville Elementary

7:45 a.m. Carson Valley Middle School

8:02 a.m. Jacobsen Ln & Bray Way

8:05 a.m. 1154 Out R Way

8:08 a.m. Jacobsen Ln & Mt Siegel Ln

8:09 a.m. 1275 Jacobsen Ln

8:10 a.m. 1319 Jacobsen Ln

8:13 a.m. 2415 Mt Como Rd

8:14 a.m. 2460 Mt Como Rd

8:16 a.m. 2360 Jacobsen Ln

8:17 a.m. 2346 Jacobsen Ln

8:18 a.m. Cora Ct & Jacobsen Ln

8:34 a.m. Gardnerville Elementary School

8:44 a.m. Aspire

Route 9 Gardnerville Elementary

Deaton, Amanda

8:03 a.m. Carson Valley Middle School

8:07 a.m. Aspen Loop & Evergreen Wy

8:09 a.m. 1346 Centerville Ln

8:12 a.m. Northampton Cir & Wilson Cir

8:13 a.m. 1347 Northampton Ci

8:18 a.m. Sugar Maple Av @ Mailboxes

8:19 a.m. Pin Oak Dr & Silver Linden Way

8:22 a.m. Honeylocust Av & Scarlet Oak Dr

8:23 a.m. Crestmore Village Apartments

8:29 a.m. Gardnerville Elementary School

8:37 a.m. Carson Valley Middle School-Pick Up 5th Grade Band In Front Of School

8:44 a.m. Gardnerville Elementary-Drop Off 5th Grade Band

8:54 a.m. Aspire

Route 33

Jacks Valley Elementary

Kondziella, Joe

7:38 a.m. Carson Valley Middle School

8:02 a.m. 888 Valley Vista Dr

8:03 a.m. Silverado Dr & Vista Park Dr

8:04 a.m. Silverado Dr & Valley Crest Dr

8:05 a.m. 855 Meadow Vista Dr

8:06 a.m. 876 Meadow Vista Dr

8:07 a.m. 893 Meadow Vista Dr

8:08 a.m. 899 Valley Crest Dr

8:09 a.m. Silverado Dr & Valley Crest Dr

8:10 a.m. 3631 Summerhill Dr

8:12 a.m. 877 Bucks Wy

8:13 a.m. 3681 Silverado Drive

8:14 a.m. 3633 Silverado Dr

8:16 a.m. Shawnee Dr & Sierra Pl

8:17 a.m. 3689 Shawnee Dr

8:21 a.m. 3597 Green Acre Dr

8:23 a.m. 3529 Cherokee Dr

8:24 a.m. 3547 Cherokee Dr

8:25 a.m. Cherokee Dr & Cindys Trl

8:27 a.m. 3675 Cherokee Drive

8:28 a.m. Bucks Wy @ Park Bench

8:31 a.m. Jacks Valley Rd & Arcadia Dr

8:33 a.m. Jacks Valley Elementary

Route 22

Jacks Valley Elementary

Steve Rooney

7:40 a.m. Carson Valley Middle School

7:50 a.m. 480 Muller Ln

8:00 a.m. Meadow Lark Ln & School House Dr

8:02 a.m. Pioneer Trl And Genoa Ln

8:05 a.m. Main St & 5th St

8:08 a.m. Jacks Valley Rd & Genoa Lakes Dr

8:09 a.m. Desert Peach Dr & Jacks Valley Rd

8:12 a.m. Shady Birch Trl & Voight Canyon Dr

8:13 a.m. Cloudburst Canyon Dr & Egret Ct

8:15 a.m. Cloudburst Canyon Dr & Mountain Meadow Dr

8:23 a.m. 3434 Jacks Valley Rd

8:29 a.m. Jack’s Valley Elementary

Route 40

Jacks Valley Elementary

Bob Stirling

7:52 a.m. Carson Valley Middle School

8:10 a.m. N Sunridge Dr & Carefree Ct

8:12 a.m. N Sunridge Dr & Ridgeview Dr/Ct

8:13 a.m. 1023 Sunburst Dr

8:15 a.m. 998 Ridgeview Dr

8:16 a.m. Smoketree Ave & Sunnycrest Dr

8:18 a.m. 980 Blue Ridge Dr

8:19 a.m. 988 Sunburst Dr

8:20 a.m. 1014 Sunburst Dr

8:21 a.m. 1011 Haystack Dr

8:22 a.m. 995 Haystack Dr

8:23 a.m. 3602 Haystack Dr

8:24 a.m. 3550 Loam Ln

8:26 a.m. 3573 Haystack Dr

8:27 a.m. Haystack Dr & Haystack Ct

8:33 a.m. Jack’s Valley Elementary

Route 24

Jacks Valley Elementary

Meggan Melandow

8:05 a.m. 3060 Us Hwy 395

8:08 a.m. Ski Pond @ Wow Sign

8:09 a.m. 2900 Us Hwy 395

8:22 a.m. 3501 Vista Grande Bl/Highland Manor Apts

8:22 a.m. Opalite Dr & Vista Grande Bl

8:23 a.m. 946 Opalite Dr

8:24 a.m. Tourmaline Dr & Opalite Ct

8:25 a.m. Tourmaline Dr & Vista Grande Blvd

8:26 a.m. Ruby Ct & Vista Grande Bl

8:35 a.m. Jack’s Valley Elementary

Route 39

Jacks Valley Elementary

Blair Hinsz

8:07 a.m. Vista Grande Bl & Auburn Ct

8:09 a.m. Tourmaline Dr & Granite

8:09 a.m. Tourmaline Dr & Basalt Dr

8:12 a.m. 3451 Tourmaline Wy

8:14 a.m. Tourmaline Dr & Mica Dr

8:17 a.m. Princeton Av & Vassar St

8:19 a.m. 972 Lehigh Cir

8:21 a.m. Princeton Av & Loyola St

8:22 a.m. 929 Vassar St

8:23 a.m. Indian Dr & Gregory Ct

8:24 a.m. Indian Dr & Azurite Ln

8:31 a.m. Jacks Valley Elementary

Route 20

Jacks Valley Elementary

Anthony Gassaway

8:07 a.m. Silver City Rv Park

8:12 a.m. Long Dr & 2nd Tee Dr

8:13 a.m. 3528 Long Drive

8:14 a.m. Long Dr & Bogie Ct

8:15 a.m. Long Dr & Chip Ct

8:16 a.m. 3414 Long Dr

8:19 a.m. Ranchview Ci & Sunridge Ct

8:20 a.m. Smoketree Av & Ranchview Ci

8:21 a.m. Smoketree Av & Hillside Dr

8:22 a.m. Smoketree Av & Desert Dr

8:23 a.m. Smoketree Av & Sunview Dr

8:32 a.m. Jacks Valley Elementary

Route 23

Jacks Valley Elementary

Jorge Ramirez

8:08 a.m. Hobo Hot Springs Rd & Powers Ave

8:11 a.m. 3272 Plymouth Dr

8:13 a.m. Coloma Dr & Plymouth Dr

8:15 a.m. Somerset Wy & Folsom

8:17 a.m. 884 Coloma Drive

8:17 a.m. Coloma Dr & Vista Grande Blvd

8:20 a.m. 3365 Coloma Dr

8:22 a.m. Amador Ci & Vista Hill Ct

8:25 a.m. Amador Ci & Ore Ct

8:26 a.m. Amador Ci & Placer Ct

8:27 a.m. 895 Amador Ci

8:28 a.m. 925 Amador Ci

8:30 a.m. Vista Grande Bl & Peridot Ct

8:35 a.m. Jacks Valley Elementary

Route 13

Meneley Elementary

Jennifer Thompson

8:16 a.m. 1468 Tyndall

8:19 a.m. Kimmerling & James Rd

8:20 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

8:22 a.m. Kimmerling Rd & Wagon Dr

8:24 a.m. 773 Linda Dr @ Mailboxes

8:25 a.m. 1325 Kimmerling Rd @ Mail Boxes

8:26 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

8:31 a.m. Meneley Elementary School

Route 8

Meneley Elementary

Larry Lampkin

7:50 a.m. Douglas High School

8:02 a.m. Pleasantview Dr & Rubio Wy

8:05 a.m. 1164 Centerville Ln

8:07 a.m. 1221 Sierra Vista Dr

8:10 a.m. 1036 Silveranch Drive

8:11 a.m. Ranch Dr & Sierra Vista Dr

8:15 a.m. Jobs Peak Dr & Arrowhead Dr

8:16 a.m. Arrowhead Dr & Topaz Ln

8:17 a.m. 1326 Marlette Cir

8:19 a.m. Sunshine And Rainbows

8:22 a.m. Pioche Ln & Sorensen Ln

8:25 a.m. Franklin Ln & Como Ct

8:26 a.m. 1289 Franklin Ln

8:26 a.m. 930 Tillman Ln

8:30 a.m. Meneley Elementary School

8:47 a.m. Aspire

Route 4

Meneley Elementary

Roy Aronds

8:12 a.m. Arroyo Dr & Helman Dr

8:13 a.m. Helman Dr & Canal Dr

8:15 a.m. 1125 Ladera Ln

8:17 a.m. Sterling Ranch Dr & Jo Ln

8:19 a.m. 1076 East Valley Rd

8:23 a.m. Log Cabin Rd & Cortez Ln

8:30 a.m. Glenwood Dr & Riverview Dr

8:32 a.m. 1460 Glenwood Drive

8:35 a.m. Fairway Dr & 5th Green Ct

8:36 a.m. Fairway Dr & Putter Ln

8:37 a.m. Meadow View Rd & Riverview Dr

8:39 a.m. Meneley Elementary School

Route 5

Meneley Elementary

Bates, Ted

7:56 a.m. Douglas High School

8:15 a.m. Main River Rd & Dark Brush St

8:17 a.m. Dark Brush St & Cedar Ci

8:18 a.m. Deer Run Rd & Boy St

8:19 a.m. Deer Run Rd & The Washoe People Wy

8:20 a.m. Chokeberry Way & Rabbit St

8:21 a.m. 1658 Deer Run Rd

8:23 a.m. Mountain St & Rabbit St

8:24 a.m. 1624 Main River Rd

8:26 a.m. Main River Rd & Boy St

8:30 a.m. Meneley Elementary School

Route 7

Meneley Elementary

Salie , Cathy

7:59 a.m. Pau Wa Lu

8:05 a.m. 853 Tilman

8:06 a.m. 889 Tillman Ln

8:10 a.m. Fieldgate Ct & Fieldgate Wy

8:11 a.m. Springfield Dr & Wintergreen Dr

8:12 a.m. 912 Springfield Dr

8:15 a.m. 1197 Manhattan Wy

8:17 a.m. Monarch Ln & Columbia Ct

8:18 a.m. Kingston Wy & Monarch Ln

8:19 a.m. Manhattan Way & Monarch Ln @ Stop Sign

8:21 a.m. Tillman Ln & Alicia Ci

8:21 a.m. Dora Dr & Tillman Ln

8:22 a.m. 1305 Wheeler

8:23 a.m. 1332 Wheeler

8:24 a.m. 1321 Langley Dr

8:36 a.m. Meneley Elementary School

Route 6

Meneley Elementary

8:10 a.m. 850 Rubio Way

8:13 a.m. 1102 Oro Way

8:13 a.m. Oro Way & Rojo Way

8:14 a.m. 790 Rojo Way

8:18 a.m. Short Ct & Pit Rd

8:19 a.m. Pit Rd Apartments @ The Gates

8:20 a.m. Arrowhead Dr & Banner Dr

8:21 a.m. Arrowhead Dr & Ritter Dr

8:23 a.m. 1303 S Riverview Dr

8:23 a.m. Tillman Ln & Manhattan Wy

8:24 a.m. 1264 Redwood Ci

8:25 a.m. 1283 Redwood Ci

8:26 a.m. 1293 Redwood Ci

8:27 a.m. 1292 Chardonnay Dr

8:28 a.m. 1289 Zinfandel Dr

8:37 a.m. Meneley Elementary School

Route 2

Minden Elementary

6:53 a.m. Topaz Lodge (Parking Lot Next To Chevron

Station)

7 a.m. 3259 Vista Vallata

7:09 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

7:11 a.m. 4030 Gray Hills Rd

7:12 a.m. Eagle Mountain Rd & Topaz Ranch Dr

7:14 a.m. Topaz Ranch Dr & Mica Ct

7:16 a.m. Topaz Ranch Dr & Albite Rd

7:17 a.m. Topaz Ranch Dr & Hematite Ct

7:19 a.m. Ballman Way & Topaz Ranch Dr

7:21 a.m. 1237 Canyon Dr

7:22 a.m. Canyon Dr & Sandstone Dr

7:26 a.m. 1220 Clay Cir

7:29 a.m. 1235 Spatter Cone Rd

7:29 a.m. Sandstone Dr & Spatter Cone Rd

7:35 a.m. 1235 Sandstone Dr

7:36 a.m. 1285 Topaz Ranch Dr

7:37 a.m. 1320 Topaz Ranch Dr

7:39 a.m. 1450 Topaz Ranch Dr

7:41 a.m. 3771 Granite Way

7:42 a.m. Walker View Rd & Pebble Rd

7:45 a.m. Walker View Rd & Agate Rd

7:47 a.m. Walker View Rd & Granite Wy

7:48 a.m. 3959 Granite Way

7:49 a.m. 3930 Granite Wy

7:52 a.m. 3753 Andesite Rd

7:53 a.m. 3745 Andesite Rd

7:55 a.m. Andesite Rd & Topaz Ranch Dr

7:57 a.m. Granite Way & Sandstone Dr

7:58 a.m. Granite Wy & Flint Rd

7:59 a.m. Granite Way & Breccia Rd

8:01 a.m. Pearl Rd & Diamond Ct

8:35 a.m. Minden Elementary School

Route 27

Minden Elementary

7:24 a.m. Pau Wa Lu

7:35 a.m. Chain Up Area Across From Bodie Flats

7:41 a.m. Us Hwy 395 & Leviathan Mine Rd

7:45 a.m. Spring Valley Dr & Bodie Rd

7:50 a.m. Holbrook Junction

8:07 a.m. Ray May Wy @ Mailboxes

8:08 a.m. 23 Conner Wy

8:09 a.m. 33 Connor Way

8:10 a.m. Conner Wy & Scott St

8:12 a.m. Jolie St & Mark St

8:31 a.m. Minden Elementary School

Route 25

Minden Elementary

Cathy Tison

7:55 a.m. 1888 Gray Ct

7:59 a.m. Bitterbrush Ct & East Valley Rd

8:01 a.m. 1551 Lombardy Rd

8:04 a.m. 1780 Buckthorn Ct

8:08 a.m. Grandview Pkwy & Grandridge Ct

8:12 a.m. 1720 North Benton Rd

8:14 a.m. 1634 Northstar Ct

8:17 a.m. 1516 East Valley Rd

8:18 a.m. 1488 East Valley Rd

8:20 a.m. Toler Ln & Brentwood Ct

8:23 a.m. 1440 Stonegate Ct

8:34 a.m. Minden Elementary School

Route 15

Minden Elementary

Jerry Palmer

8:22 a.m. Tamarack Dr & Pinewood Dr

8:24 a.m. Tamarack Dr & Heather Cir

8:25 a.m. Tamarack Dr & Mahogany Dr

8:26 a.m. Mahogany Dr & Ironwood Dr

8:27 a.m. Mahogany Dr & Foxtail Cir

8:28 a.m. Mahogany Dr & 2nd Longleaf Pl

8:29 a.m. Mahogany Drive-Apartments At Dhs

8:30 a.m. County Rd & Library Ln

8:35 a.m. Minden Elementary School

Route 14 Minden Elementary

John Pagen

8:03 a.m. Carson Valley Middle School

8:05 a.m. Gilman Av & Heybourne Rd

8:05 a.m. Ox Yoke Ct & Lasso Ln

8:06 a.m. Heybourne Rd & Snaffle Bit Dr

8:08 a.m. Lasso Ln & Heybourne Rd

8:11 a.m. 1505 Church St

8:12 a.m. 1525 Wildrose Dr

8:13 a.m. Deseret Dr & Silver Birch Dr

8:14 a.m. 2nd St & County Rd

8:15 a.m. Mono Ave & 5th St

8:16 a.m. Mono Av & 9th St

8:17 a.m. 10th St & Belarra Dr

8:18 a.m. 1655 Belarra St

8:19 a.m. Lucerne St & Mackland Av

8:20 a.m. Mackland Av & Olua St

8:21 a.m. 1680 Mackland Av

8:25 a.m. Milano Wy & Peralta Wy

8:26 a.m. 1800 Bella Casa Dr

8:29 a.m. Ironwood Dr & Lucerne St

8:33 a.m. Minden Elementary School

Route 32

Piñon Hills Elementary

Teri Dallas

8:23 a.m. 1320 Judy St

8:24 a.m. 1348 Judy St

8:25 a.m. Judy St & Clapham Ln

8:26 a.m. Dennis St & Ballard Ln

8:27 a.m. 1323 Dennis St

8:29 a.m. Kids Kinda Place – 2679 Vicky Ln

8:33 a.m. 2743 Kayne Ave

8:34 a.m. Pinon Hills Elementary School

Route 21

Piñon Hills Elementary

Les Imelli

7:55 a.m. Carson Valley Middle School

8:13 a.m. Judy St & Sweet Clover Ct

8:14 a.m. Judy St & Wildrye Ct

8:16 a.m. Wildhorse Ln & S Wrangler Cir

8:17 a.m. Wildhorse Ln & Downs Dr

8:18 a.m. Bridle Way & Lariat Ct

8:22 a.m. Stephanie Wy & North Fork Ln

8:23 a.m. 2820 Heybourne Rd

8:26 a.m. 2795 Wildhorse Ln

8:28 a.m. 1230 Melborn Wy

8:29 a.m. Ada Pl & Esther Way

8:31 a.m. 1268 Melborn Way

8:35 a.m. Piñon Hills Elementary

Route 28

Piñon Hills Elementary

8:04 a.m. 1007 Stephanie Way

8:11 a.m. 2967 Del Rio Ln

8:12 a.m. Del Rio Ln & N Santa Barbara Dr

8:14 a.m. 2975 San Mateo Dr

8:16 a.m. 2873 Rio Vista Dr

8:17 a.m. San Juan Ci & Jackie Ln

8:20 a.m. La Cresta Ci & S Santa Barbara Dr

8:20 a.m. S Santa Barbara Dr & San Marcos Cir

8:21 a.m. S Santa Barbara Dr & Country Club Dr

8:24 a.m. Raeline Ln & Vicky Ln

8:25 a.m. 1314 Sanden Ln

8:25 a.m. 1315 Sanden Ln

8:26 a.m. Sylvia Ln & Sanden Ln

8:28 a.m. Sylvia Ln & Cathy Ln

8:29 a.m. Cathy Ln & Clapham Ln

8:30 a.m. Clapham Ln & Sanden Ln

8:35 a.m. Piñon Hills Elementary School

Route 17

Piñon Hills Elementary

Scott Walker

8:07 a.m. East Valley Rd & Johnson Ln

8:08 a.m. Johnson Ln & Henning Ln

8:12 a.m. Sunrise Pass Rd & Fremont Av

8:15 a.m. Kincaid Ave & Reed Cir

8:15 a.m. Kincaid Av & Sunrise Pass Rd

8:18 a.m. Fremont Ave & Sunshine Rd

8:21 a.m. Hyde St & Nye Dr

8:22 a.m. 2583 Fremont Av

8:23 a.m. 1568 Johnson Ln

8:25 a.m. Shirley St & Squires St

8:26 a.m. 2654 Wade St

8:32 a.m. 2663 Kayne Av

8:33 a.m. Gordon Av & Downs Dr

8:36 a.m. Pinon Hills Elementary School

Route 41

Piñon Hills Elementary

8:07 a.m. 2298 Heybourne Rd

8:11 a.m. 2526 Heybourne Rd

8:13 a.m. Johnson Ln & Billys Rd

8:16 a.m. 2731 Us Hwy 395 N

8:20 a.m. Vicky Ln & Saratoga

8:22 a.m. 1327 Jackie Ln

8:24 a.m. 1378 Porter Dr

8:26 a.m. 2959 Vicky Ln

8:29 a.m. Hot Springs Rd & Hermosa Ct

8:30 a.m. Hot Springs Rd & San Pablo Ct

8:31 a.m. Jackie Ln & Hot Springs Rd

8:33 a.m. 1309 Stephanie Wy

8:34 a.m. 1400 Stephanie Way

8:35 a.m. Piñon Hills Elementary

Route 18

Piñon Hills Elementary

Peggy Erisman

8:22 a.m. Downs Dr & Pamela Pl

8:23 a.m. Jones St & East Valley Rd

8:24 a.m. Chiquita Dr & Terra Ct

8:25 a.m. 1704 Chiquita Ci

8:26 a.m. 1691 Chiquita Cir

8:27 a.m. Chiquita Cir & Nye Dr

8:32 a.m. Esaw St & Stephanie Wy

8:34 a.m. East Valley Rd & Gloria Wy

8:35 a.m. East Valley Rd & Lindsay Ln

8:38 a.m. Squires St & Stephanie Wy

8:40 a.m. Piñon Hills Elementary

Route 11

Scarselli Elementary

7:59 a.m. Us Hwy 395 N & Stones Throw Rd

8:02 a.m. 1913 Wiseman Ln

8:03 a.m. 1925 Wiseman Ln

8:04 a.m. Stagecoach Rd & Thorobred Ave

8:06 a.m. Palomino Ln & Megan Ct

8:08 a.m. Sorrel Ln & Buckskin Ln

8:09 a.m. Buckskin Ln & Pinto Ci

8:11 a.m. Pinto Cir & Mustang Ln

8:11 a.m. Pinto Ci & Saddle Ct

8:12 a.m. Pinto Cir & Scout Cir

8:14 a.m. Pinto Ci & Sorrel Ln

8:15 a.m. Pinto Ci & Colt Ln

8:16 a.m. Pinto Ci & Arabian Ln

8:17 a.m. 1889 Arabian Ln

8:18 a.m. Arabian Ln & Mustang Ln

8:19 a.m. Mustang Ln & Palomino Ln

8:20 a.m. Palomino Ln & Appaloosa Ln

8:21 a.m. Palomino Ln & Derby Ct

8:30 a.m. Scarselli Elementary

Route 12

Scarselli Elementary

7:45 a.m. 876 Centerville Ln

7:49 a.m. Sheridan Ln & Centerville Ln

7:51 a.m. 868 Barber Way

7:53 a.m. 860 Bollen Cir

7:57 a.m. 221 Sierra Country Circle

8:06 a.m. 830 Foothill Rd

8:07 a.m. 820 Foothill Rd

8:15 a.m. State Rte 88 & Dressler Ln (@ Mailboxes)

8:16 a.m. 580 State Rte 88

8:17 a.m. 575-State Rte 88 – Thunderbird Ranch

8:23 a.m. 1310 Yellow Jacket Ln

8:24 a.m. Yellowjacket Ln & Bluerock Rd

8:26 a.m. 1353 Leonard Rd

8:27 a.m. Leonard Rd & Leonard Ct

8:28 a.m. Leonard Rd & Berry Ln

8:29 a.m. Leonard Rd & Bluerock Rd

8:32 a.m. Scarselli Elementary

Route 26

Scarselli Elementary

Jay Dossey

7:54 a.m. 1778 Foothill Rd

7:56 a.m. 1675 Foothill Rd

7:58 a.m. 1483 Foothill Rd

8:00 a.m. 271 Beverly Way

8:05 a.m. Autumn Hills Rd & Jeannie Ln

8:06 a.m. 1147 Autumn Hills

8:09 a.m. 208 Sierra Shadows

8:11 a.m. Mottsville Ln & Old Foothill Rd

8:24 a.m. Allyn Ct & Hornet Dr

8:28 a.m. 756 Hornet Dr

8:30 a.m. Wasp Ct & Honeybee Ln

8:35 a.m. Scarselli Elementary

Route 3

Scarselli Elementary

Mike Steele

8:07 a.m. 949 Sr 88

8:11 a.m. Kimmerling Rd & Marron Way

8:12 a.m. Kimmerling Rd & Rubio Way

8:14 a.m. Kyndal Way & Raab Ct

8:16 a.m. Addler Rd & Cardinal Ct

8:20 a.m. Bluerock Rd & Joette Dr

8:21 a.m. Bluerock Rd & Lisa Ln

8:21 a.m. Bluerock Rd & Rancho Rd

8:23 a.m. 673 Bluerock Rd

8:24 a.m. Bluerock Rd & Patricia Dr

8:25 a.m. Mary Jo Dr & Victoria Dr

8:26 a.m. Kelly Ct & Mary Jo Dr

8:27 a.m. Adaline Way & Mary Jo Dr

8:30 a.m. Scarselli Elementary

Secondary School Bus Routes

Route 1

Aspire/Douglas High

Bill Witteman

5:46 a.m. Topaz Lodge Chevron Station (Middle South

Parking Lot)

5:48 a.m. Topaz Lake Best Western @ Frontage Road

5:56 a.m. Sandstone Dr & Boulder Rd

5:57 a.m. Sandstone Dr & Slate Rd

5:58 a.m. Pinenut Way & Sandstone Dr

5:59 a.m. Pinenut Wy & Topaz Ranch Dr

6:00 a.m. 3661 Topaz Ranch Dr

6:01 a.m. 3691 Topaz Ranch Dr

6:04 a.m. Topaz Ranch Dr & Hematite Ct

6:06 a.m. Gray Hills Rd & Topaz Ranch Dr

6:07 a.m. Gray Hills Rd & Limestone Rd

6:08 a.m. Gray Hills Rd & Eagle Mountain Rd

6:09 a.m. 4030 Gray Hills Rd

6:10 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

6:11 a.m. Topaz Ranch Dr & State Rte 208

6:13 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:14 a.m. Walker View Rd & Albite Rd

6:15 a.m. 3886 Granite Way

6:17 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:18 a.m. Granite Way & Topaz Ranch Dr

6:20 a.m. Granite Wy & Flint Rd

6:21 a.m. Diamond Ct & Pearl Rd

6:24 a.m. 3264 Reese Ln

6:27 a.m. Holbrook Junction

6:34 a.m. Bodie Rd & Spring Valley Dr

6:36 a.m. 889 Spring Valley Dr

6:44 a.m. 115 Us Hwy 395 S

6:47 a.m. Bodie Flats (Aspire Students)

6:55 a.m. East Valley Rd & Sterling Ranch Dr

7:01 a.m. Toler Ln & Orchard Rd @ Mailboxes (Aspire

Students Transfer From Rt 31)

7:05 a.m. Aspire

7:20 a.m. Douglas High School

Route 45

Aspire

Terry Matheson

5:45 a.m. Judy St & Fawn Fescue Ct

5:50 a.m. 2772 Squires St

6:06 a.m. 3507 Long Dr

6:12 a.m. Hilltop Dr & S Sunridge Dr

6 6:19 a.m. Plymouth Dr & Vista Grande Blvd

6:20 a.m. Amador Cir & Vista Grande Blvd

6:22 a.m. Princeton Ave & Vista Grande Blvd

6:23 a.m. Mica Dr & Vista Grande Bl

6:26 a.m. Meadow Vista Dr & Silverado Dr

6:40 a.m. Holton Ct & Jacks Valley Rd

6:48 a.m. 480 Muller Ln

6:53 a.m. Ironwood Dr & Lucerne St

7:00 a.m. 2nd St & County Rd

7:06 a.m. Kingslane & Bishops Cir

7:11 a.m. Chichester Dr & Winwood Way

7:16 a.m. Aspire

Route 36

Aspire

Giselle Estrada ,

6:28 a.m. 830 Cayuse Dr

6:31 a.m. Cayuse Dr & Pinto Cir

6:40 a.m. Dresslerville Rd & S Riverview Dr

6:41 a.m. Dresslerville Rd & Muir Dr

6 6:45 a.m. Deer Run Rd & Main River Rd

6:46 a.m. Dark Brush St & Eagle Way

6:50 a.m. Long Valley Rd & Langley Dr

6:51 a.m. Long Valley Rd & Angora Dr

6:53 a.m. Long Valley Rd & Patricia Dr

6:54 a.m. Patricia Dr & Carmel Way

6:56 a.m. Bluerock Rd & Cardinal Ct

6:57 a.m. Bluerock Rd & Yellowjacket Ln (@ Green

Power Box)

6:59 a.m. Tillman Ln & North Kimmerling Rd

7:00 a.m. Tillman Ln & Muir Dr

7:01 a.m. Tillman Ln & Manhattan Wy

7:02 a.m. 959 Tillman Ln

7:08 a.m. Crestmore Dr & Stodick Pkwy

7:10 a.m. Elges Ave & Waterloo Ln

7:15 a.m. Aspire

Route 17

Douglas High/Carson Valley Middle/Aspire

Scott Walker

6:15 a.m. Bus Yard

6:23 a.m. East Valley Rd & Johnson Ln

6:24 a.m. 1568 Johnson Ln

6:26 a.m. 2654 Wade St

6:27 a.m. Jones St & Squires St

6:29 a.m. Jones St & East Valley Rd

6:30 a.m. Jones St & Skyline Dr

6:30 a.m. Shirley St & Skyline Dr

6:32 a.m. Chiquita Cir & Fremont Ave

6:33 a.m. 1678 Chiquita Cir

6:34 a.m. Chiquita Ci & Nye Dr

6:35 a.m. 1611 Johnson Ln

6:36 a.m. Henning Ln & Johnson Ln

6:37 a.m. 2583 Fremont Ave

6:39 a.m. Hyde St & Mackay Wy

6:41 a.m. Fremont Av & Golconda Dr

6:42 a.m. Fremont Av & Sunshine Rd

6:43 a.m. Fremont Av & Sunrise Pass Rd

6:44 a.m. Kincaid Av & Sunrise Pass Rd

6:46 a.m. Kiss Ln/Last House On Left

6:50 a.m. 2078 East Valley Road

6:51 a.m. East Valley Rd & Two Bell Ln

6:54 a.m. East Valley Rd & Kristi Ln

6:59 a.m. Buckeye Rd & Bently Py (Drop Aspire Students)

7:06 a.m. Douglas High School

7:16 a.m. Carson Valley Middle School

Route 22

Douglas High/Carson Valley Middle

Steve Rooney

6:17 a.m. 1089 Stockyard Rd

6:27 a.m. Galeppi Ln & Genoa Ln

6:29 a.m. 507 Genoa Ln

6:32 a.m. Genoa Ln & Pioneer Trl

6 6:43 a.m. Bavarian Dr & Bernese Ct

6:45 a.m. Bavarian Dr & Mont Blanc Ct

6:45 a.m. Bavarian Dr & Alpine View Ct

6:47 a.m. 3410 Alpine View Ct

6:52 a.m. Cloudburst Canyon Dr & Mountain Meadow Dr

6:54 a.m. Daggett Creek Rd & Voight Canyon Dr

6:55 a.m. Big Sky Trl & Voight Canyon Dr

6:57 a.m. 2855 Jacks Valley Road

7:00 a.m. Desert Peach Dr & Ranch House Rd

7:01 a.m. Holton Ct & Jacks Valley Rd

7:02 a.m. Main St & Limousin Ct

7:03 a.m. Main St & 5th St

7:04 a.m. Main St & Mill St

7:07 a.m. 1974 Foothill Rd

7:10 a.m. 480 Muller Ln

7:18 a.m. Douglas High School

7:25 a.m. Carson Valley Middle School

Route 31

Douglas High/Carson Valley Middle

Robert Allen

6:26 a.m. 1455 Calle Pequeno

6:28 a.m. Calle Hermosa Rd & Carlson Dr

6:31 a.m. 1025 Windmill Rd

6:33 a.m. Jacobsen Ln & Bray Way

6:35 a.m. Jacobsen Ln & Out R Way

6:36 a.m. 1154 Out R Way

6:42 a.m. 2346 Jacobsen Ln

6:44 a.m. Jacobsen Ln & Calle Pequeno

6:45 a.m. 1302 Myers Dr

6:47 a.m. Myers Dr & Marj Ln

6:49 a.m. Myers Dr & Fire Station Driveway

6:50 a.m. 2189 Fish Springs Rd

6:51 a.m. 2180 Fish Springs Rd

6:52 a.m. 2070 Fish Springs Rd

6:53 a.m. Fish Springs Rd & Burro Ct

6:58 a.m. Toler Ln & Orchard Rd @ Mailboxes (Transfer

Aspire Students To Rt 1)

7:00 a.m. Elges Av & Kittyhawk Av

7:01 a.m. Apollo Av & Village Wy

7:02 a.m. El Dorado Dr & Kittyhawk Av

7:11 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 17

Douglas High/Carson Valley Middle/Aspire

Scott Walker

6:23 a.m. East Valley Rd & Johnson Ln

6:24 a.m. 1568 Johnson Ln

6:26 a.m. 2654 Wade St

6:27 a.m. Jones St & Squires St

6 6:29 a.m. Jones St & East Valley Rd

6:30 a.m. Jones St & Skyline Dr

6:30 a.m. Shirley St & Skyline Dr

6:32 a.m. Chiquita Cir & Fremont Ave

6:33 a.m. 1678 Chiquita Cir

6:34 a.m. Chiquita Ci & Nye Dr

6:35 a.m. 1611 Johnson Ln

6:36 a.m. Henning Ln & Johnson Ln

6:37 a.m. 2583 Fremont Ave

6:39 a.m. Hyde St & Mackay Wy

6:41 a.m. Fremont Av & Golconda Dr

6:42 a.m. Fremont Av & Sunshine Rd

6:43 a.m. Fremont Av & Sunrise Pass Rd

6:44 a.m. Kincaid Av & Sunrise Pass Rd

6:46 a.m. Kiss Ln/Last House On Left

6:50 a.m. 2078 East Valley Road

6:51 a.m. East Valley Rd & Two Bell Ln

6:54 a.m. East Valley Rd & Kristi Ln

6:59 a.m. Buckeye Rd & Bently Py (Drop Aspire Students)

7:06 a.m. Douglas High School

7:16 a.m. Carson Valley Middle School

Route 33

Douglas High/Carson Valley

Joe Kondziella,

6:23 a.m. Bus Yard

6:39 a.m. Lyla Ln & Topsy Ln

6:44 a.m. 886 Vista Park Dr

6:45 a.m. Silverado Dr & Valley Vista Dr

6:46 a.m. Silverado Dr & Valley Crest Dr

6 6:47 a.m. Jacks Valley Rd & Silverado Dr

6:48 a.m. Jacks Valley Rd & Shawnee Dr

6:50 a.m. Green Acre Dr & Jacks Valley Rd

6:50 a.m. Cherokee Dr & Jacks Valley Rd

6:51 a.m. Arcadia Dr & Jacks Valley Rd

6:56 a.m. Jacks Valley Rd & Summer Hill Dr

7:15 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 20

Douglas High/Carson Valley Middle

Anthony Gassaway

6:42 a.m. S Sunridge Dr & Dog Leg Dr @ 1st Gate

6:46 a.m. Long Dr & Tee Dr (South)

6:48 a.m. Bogie Ct & Long Dr

6:49 a.m. Chip Ct & Long Dr

6 6:52 a.m. Ranchview Ci & Sunridge Ct

6:53 a.m. Ranchview Cir & Smoketree Ave

6:54 a.m. Smoketree Av & Desert Dr

6:55 a.m. Smoketree Av & Parkview Dr

6:56 a.m. Smoketree Av & Mica Dr

7:10 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 24

Douglas High/Carson Valley Middle

6:40 a.m. 3501 Vista Grande Bl/Highland Manor Apts

6:41 a.m. 947 Opalite Dr/Opalite Apts

6:42 a.m. Tourmaline Dr & Opalite Ct

6:42 a.m. 933 Tourmaline Dr

6:44 a.m. Vista Grande Bl & Ruby Ct

6:47 a.m. Meadow Vista Dr & Valley Crest Dr

6:55 a.m. 2900 Us Hwy 395

6:56 a.m. Ski Pond @ Wow Sign

7:13 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 28

Douglas High/Carson Valley Middle

Edward Howard

6:39 a.m. S Santa Barbara Dr & San Fernando Dr

6:40 a.m. 2958 Santa Maria Dr

6:41 a.m. N Santa Barbara Dr & Hot Springs Rd

6:42 a.m. N Santa Barbara Dr & San Mateo Dr

6 6:44 a.m. S Santa Barbara Dr & Rio Vista Ct & Rio Vista Dr

6:45 a.m. Rio Vista Dr & San Juan Cir

6:46 a.m. San Juan Ci & Jackie Ln

6:47 a.m. La Cresta Ci & San Juan Ci

6:48 a.m. La Cresta Ci & S Santa Barbara Dr

6:49 a.m. S Santa Barbara Dr & San Marcos Ci

6:50 a.m. S Santa Barbara Dr & Buckbrush Rd

6:50 a.m. S Santa Barbara Dr & Country Club Dr

6:51 a.m. Chaparral Ct & S Santa Barbara Dr

6:53 a.m. Stephanie Wy & North Fork Ln

6:54 a.m. 1007 Stephanie Way

6:55 a.m. 931 Stephanie Way

7:09 a.m. Douglas High School

7:16 a.m. Carson Valley Middle School

Route 40

Douglas High/Carson Valley

6:33 a.m. Silver City Rv Park – By Houses

6:38 a.m. N Sunridge Dr & Haystack Dr

6:46 a.m. 980 Blue Ridge Dr

6:49 a.m. N Sunridge Dr & Starshine Ct

6 6:50 a.m. 1010 Ridgeview Dr

6:52 a.m. Adobe Dr & Shadow Ln

6:53 a.m. 993 Sunburst Dr

6:55 a.m. 1012 Haystack Dr

6:57 a.m. 3573 Haystack Dr

6:58 a.m. 3551 Haystack Dr (By Mailboxes)

7:13 a.m. Douglas High School

7:21 a.m. Carson Valley Middle School

Route 14

Douglas High/Carson Valley

John Pagen

6:30 a.m. Aspire

6:40 a.m. Bella Casa Dr & Verona Wy

6:42 a.m. Torina Wy & Milano Wy

6:43 a.m. Lucerne St & Ironwood Dr

6:45 a.m. Lantana Dr & Lucerne St

6:46 a.m. Bougainvillea Dr & Lantana Dr

6:47 a.m. Bougainvillea Dr & Honeysuckle Ln

6:47 a.m. Canterbury Dr & Bougainvillea Dr

6:48 a.m. Canterbury Dr & Blue Spruce Ct

6:49 a.m. Canterbury Dr & Lavender Ct

6:50 a.m. Bougainvillea Dr & Lantana Dr

6:52 a.m. Azure Dr & Montecito Dr

6:53 a.m. Montecito Dr & Sanford Wy

6:56 a.m. 6th St & Mono Av

6:57 a.m. County Rd & 3rd St

6:58 a.m. County Rd & 2nd St

7:01 a.m. Douglas Av & Centertowne Apartments

7:02 a.m. Wildrose Dr & Willow St

7:10 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 18 Douglas High/Carson Valley

Peggy Erisman

6:38 a.m. Brandi Rose Way & Fuller Ave

6:40 a.m. Stephanie Wy & Wade St

6:41 a.m. Stephanie Wy & Squires St

6:41 a.m. Squires St & Steve Ct

6:44 a.m. Lindsay Ln & East Valley Rd

6:45 a.m. East Valley Rd & Terry Ann St

6:46 a.m. 2822 East Valley Rd

6:46 a.m. Davis Ct & Stephanie Wy

6:47 a.m. Esaw St & Stephanie Wy

6:48 a.m. Chowbuck Dr & Esaw St

6:50 a.m. 2743 E Valley Rd @ Mailboxes

6:51 a.m. Downs Dr & East Valley Rd

6:51 a.m. Downs Dr & Pamela Pl

6:53 a.m. 2685 Fuller Ave

6:54 a.m. 2621 Fuller Av

6:56 a.m. 1354 Johnson Ln

6:59 a.m. Johnson Ln & Billys Rd

7:09 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 32

Douglas High/Carson Valley

Teri Dallas,

6:38 a.m. Vicky Ln & Downs Dr

6:39 a.m. Vicky Ln & Sanden Ln

6:40 a.m. Vicky Ln & Raeline Ln

6:41 a.m. 1309 Stephanie Wy

6:42 a.m. Stephanie Wy & Sylvia Ln

6:43 a.m. 1390 Stephanie Wy

6:44 a.m. Stephanie Wy & Kayne Av

6:45 a.m. Kayne Av & Sanden Ln

6:46 a.m. Sanden Ln & Clapha.m. Ln

6:46 a.m. Clapha.m. Ln & Cathy Ln

6:47 a.m. Clapha.m. Ln & Downs Dr

6:49 a.m. 2666 Stewart Ave

6:50 a.m. Johnson Ln & Stewart Av

6:51 a.m. Johnson Ln & Gordon Ave

6:52 a.m. Johnson Ln & Kayne Av

6:53 a.m. Clapha.m. Ln & Judy St

6:54 a.m. Dennis St & Del Sur Ct

6:55 a.m. Dennis St @ Mailboxes

6:56 a.m. Vicky Ln & Judy St

7:09 a.m. Douglas High School

7:17 a.m. Carson Valley Middle School

Route 9

Douglas High/Carson Valley

Amanda Deaton

6:30 a.m. Aspire

6:42 a.m. 1346 Centerville Ln

6:46 a.m. Northampton Cir & Wilson Cir

6:48 a.m. 1204 Kingslane Ct

6:49 a.m. 1301 Kingslane

6:53 a.m. Scotch Pine Wy & Sugar Maple Av

6:54 a.m. Honeylocust Av & Scarlet Oak Dr

6:55 a.m. Crestmore Dr & Stodick Py

7:01 a.m. Lasso Ln & Ox Yoke Ct

7:02 a.m. 1226 Lasso Ln

7:03 a.m. Heybourne Rd & Snaffle Bit Dr

7:12 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 25

Douglas High/Carson Valley Middle

Cathy Tison

6:32 a.m. Aspire

6:40 a.m. Grandview Pkwy & Grandridge Ct

6:44 a.m. 1720 North Benton Rd

6:47 a.m. 1600 East Valley Rd

6:48 a.m. East Valley Rd & Borda Way

6:49 a.m. Borda Way & Choke Cherry Ct & Wildflower Ct

6:51 a.m. Borda Wy & Saltbush Ct

6:55 a.m. Fish Springs Rd & Solitude Ln

6:57 a.m. 1580 Toler Ln

7:01 a.m. Lampe Dr & Toler Ln

7:05 a.m. Bell St & Gardner St

7:11 a.m. Douglas High School

7:18 a.m. Carson Valley Middle School

Route 15

Carson Valley Middle

Jerry Palmer

6:35 a.m. Aspire

6:49 a.m. 1012 Waterloo Ln

6:50 a.m. 911 Waterloo Ln

6:53 a.m. Mackland Av & Barrukia St

6:54 a.m. Mackland Av & Olua St

6:55 a.m. 10th St & Zaldia Dr

6:56 a.m. Lucerne St & Belarra Dr

6:57 a.m. County Rd & Library Ln

6:58 a.m. Apartments At Douglas High

6:59 a.m. Mahogany Dr & 1st Longleaf Pl

7 a.m. Mahogany Dr & Larchwood Way

7:01 a.m. Mahogany Dr & Cedarwood Dr

7:02 a.m. Mahogany Dr & Tamarack Dr

7:03 a.m. Tamarack Dr & Ironwood Dr

7:04 a.m. Tamarack Dr & Pinewood Dr

7:15 a.m. Harvest Av & Guiness Wy

7:17 a.m. Harvest Av & Winwood Wy

7:18 a.m. Harvest Av & Chichester Dr

7:19 a.m. Elges Av & Kittyhawk Av

7:25 a.m. Carson Valley Middle School Only – No Douglas High

Route 23

Douglas High/Carson Valley Middle

Jorge Ramirez

6:47 a.m. Hobo Hot Springs Rd & Powers Ave

6:49 a.m. 3272 Plymouth Dr

6:51 a.m. Coloma Dr & Somerset Way

6:52 a.m. Coloma Dr & Vista Grande Bl

6:53 a.m. Coloma Dr & Plymouth Dr

6:54 a.m. Amador Ci & Coloma Dr

6:56 a.m. Princeton Ave & Vassar St

6:58 a.m. Azurite Ln & Indian Dr

7:15 a.m. Douglas High School

7:22 a.m. Carson Valley Middle School

Route 39 Douglas High/Carson Valley Middle

Blair Hinsz

6:50 a.m. Auburn Ct & Vista Grande Bl

6:51 a.m. Amador Ci & Ore Ct

6:52 a.m. Amador Ci & Placer Ct

6:53 a.m. Amador Cir & Vista Grande Blvd

6:54 a.m. Vista Grande Bl & Tourmaline Dr

6:55 a.m. Tourmaline Dr & Vista Grande Blvd

6:56 a.m. Tourmaline Wy & Mica Dr

6:57 a.m. 3481 Carnellian Wy

6:59 a.m. Vista Grande Bl & Peridot Ct

7:15 a.m. Douglas High School

7:25 a.m. Carson Valley Middle School

Route 41

Douglas High/Carson Valley Middle

6:43 a.m. Saratoga St & Vicky Ln

6:44 a.m. 1333 Jackie Ln

6:46 a.m. 2862 Jackie Cir

6:47 a.m. 2862 Mac Dr

6:49 a.m. 1378 Porter Dr

6:50 a.m. Porter Dr & Santa Inez Dr

6:51 a.m. Porter Dr & Cielo Vista Ct

6:54 a.m. Hot Springs Rd & Hermosa Ct

6:55 a.m. Hot Springs Rd & Jackie Ln

6:58 a.m. 1216 Stephanie Way

6:59 a.m. 1188 Stephanie Way

7:12 a.m. Douglas High School

7:20 a.m. Carson Valley Middle School

Route 21

Douglas High/Carson Valley Middle

6:41 a.m. 2298 Heybourne Rd

6:44 a.m. 2526 Heybourne Rd

6:48 a.m. Judy St & Sweet Clover Ct

6:49 a.m. Wildhorse Ln & Wrangler Ci (South)

6:50 a.m. Wildhorse Ln & Wrangler Cir (North)

6:51 a.m. Wildhorse Ln & Bridle Wy

6:53 a.m. Bridle Wy & N Wildhorse Ln

6:54 a.m. Wildhorse Ln & Melborn Wy

6:55 a.m. Kim Pl & Vicky Ln

6:56 a.m. Esther Way & Wildhorse Ln

6:57 a.m. Ada Pl & Esther Way

7:05 a.m. 2388 Us Hwy 395

7:13 a.m. Douglas High School

7:21 a.m. Carson Valley Middle School – Lay Over Until 7:30

Route 1

Aspire/Douglas High

Bill Witteman

5:46 a.m. Topaz Lodge Chevron Station (Middle South

Parking Lot)

5:48 a.m. Topaz Lake Best Western @ Frontage Road

5:56 a.m. Sandstone Dr & Boulder Rd

5:57 a.m. Sandstone Dr & Slate Rd

5:58 a.m. Pinenut Way & Sandstone Dr

5:59 a.m. Pinenut Wy & Topaz Ranch Dr

6:00 a.m. 3661 Topaz Ranch Dr

6:01 a.m. 3691 Topaz Ranch Dr

6:04 a.m. Topaz Ranch Dr & Hematite Ct

6:06 a.m. Gray Hills Rd & Topaz Ranch Dr

6:07 a.m. Gray Hills Rd & Limestone Rd

6:08 a.m. Gray Hills Rd & Eagle Mountain Rd

6:09 a.m. 4030 Gray Hills Rd

6:10 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

6:11 a.m. Topaz Ranch Dr & State Rte 208

6:13 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:14 a.m. Walker View Rd & Albite Rd

6:15 a.m. 3886 Granite Way

6:17 a.m. Granite Wy & Walker View Rd

6:18 a.m. Granite Way & Topaz Ranch Dr

6:20 a.m. Granite Wy & Flint Rd

6:21 a.m. Diamond Ct & Pearl Rd

6:24 a.m. 3264 Reese Ln

6:27 a.m. Holbrook Junction

6:34 a.m. Bodie Rd & Spring Valley Dr

6:36 a.m. 889 Spring Valley Dr

6:44 a.m. 115 Us Hwy 395 S

6:47 a.m. Bodie Flats (Aspire Students)

6:55 a.m. East Valley Rd & Sterling Ranch Dr

7:01 a.m. Toler Ln & Orchard Rd @ Mailboxes (Aspire

Students Transfer From Rt 31)

7:05 a.m. Aspire

7:20 a.m. Douglas High School

Route 16 Douglas High

Desmond Hinnant

6:21 a.m. 400 Muller Ln

6:25 a.m. 215 Beverly Way

6:26 a.m. 268 Beverly Way

6:29 a.m. Autumn Hills Rd & Jeannie Ln

6:31 a.m. 1201 Foothill Rd

6:32 a.m. Mottsville Ln & Jones Ranch Rd

6:41 a.m. 785 Centerville Ln

6:45 a.m. Barber Way & Russell Way

6:46 a.m. Barber Way & Bollen Cir

6:49 a.m. 1046 Lakeside Dr @ Duck Crossing Sign

6:51 a.m. Foothill Rd & Jones Ln

6:51 a.m. Foothill Rd & Corie Ct

6:52 a.m. Foothill Rd & Diorite Rd

6:53 a.m. 792 Foothill Rd (Big Gray Mailboxes)

6:54 a.m. Foothill Rd & Lillian Ct

6:55 a.m. 747 Indian Trail Rd

6:58 a.m. Foothill Rd & Deer Path Ln

6:59 a.m. 520 Foothill Rd

7 a.m. 470 Foothill Rd (@ Horsethief Cir)

7:03 a.m. Sr 88 & Dressler Ln

7:05 a.m. Thunderbird Ranch (Drwy To 575-641 Sr 88)

7:15 a.m. Douglas High School

Route 5

Douglas High

Ted Bates

6:36 a.m. Main River Rd & Boy St

6:38 a.m. Main River Rd & Deer Run Rd

6:40 a.m. Dark Brush St & Eagle Way

6:44 a.m. 834 Long Valley Rd

6:46 a.m. Long Valley Rd & James Rd

6:48 a.m. Ann Wy & Lassen Wy

6:49 a.m. Bluerock Rd & Lassen Wy

6:51 a.m. Bowles Ln @ Mailboxes

6:52 a.m. Bowles Ln & Bumblebee Dr

6:53 a.m. Bluerock Rd & Lyell Wy

6:55 a.m. Bluerock Rd & Yellowjacket Ln

6:56 a.m. Honeybee Ln & Wasp Ct

6:57 a.m. 757 Hornet Dr

6:58 a.m. Hornet Dr & Donna Ct

6:59 a.m. Cardinal Ct & Bluerock Rd

7:12 a.m. Douglas High School

Route 44

Douglas High

Robert Carr

6:20 a.m. Aspire

6:41 a.m. Ray May Wy & Walker St

6:43 a.m. Jolie St & Mark St

6:47 a.m. Bodie Flats

6:58 a.m. Fairway Dr & 5th Green Ct

7:05 a.m. Tillman Ln & 2nd Alicia Ci

7:07 a.m. Tillman Ln & Wheeler Wy

7:09 a.m. Pit Rd & Short Ct

7:25 a.m. Douglas High School

Route 10

Douglas High

David Johnson

6:25 a.m. Aspire

6:45 a.m. Muir Dr & Ritter Dr

6:47 a.m. Muir Dr & Whitney Wy

6:49 a.m. Whitney Wy & Langley Dr

6:50 a.m. Langley Dr & Annkim Ci

6:51 a.m. Langley Dr & Galena Ct

6:52 a.m. North Kimmerling Rd & Wheeler Wy

6:53 a.m. Kimmerling Rd & James Rd

6:54 a.m. South Kimmerling Rd & Wheeler Wy

6:55 a.m. South Kimmerling Rd & Linda Dr

6:56 a.m. Kyndal Wy & Morning Sun Ct

6:57 a.m. Kyndal Way & Raab Ct

7:01 a.m. Rojo Wy & Verde Wy

7:11 a.m. Douglas High School

Route 6

Douglas High

6:25 a.m. Aspire

6:40 a.m. 911 Waterloo Ln

6:41 a.m. 1012 Waterloo Ln

6:45 a.m. 1255 Centerville Lane

6:48 a.m. Silveranch Dr & Sierra Vista Dr

6:49 a.m. Pleasantview Dr & Wintergreen Dr

6:50 a.m. Pleasantview Dr & Springfield Dr

6:51 a.m. Springfield Dr & Wintergreen Dr

6:52 a.m. Woodfords Ln & Sweetwater Dr

6:54 a.m. Kingston Wy & Manhattan Wy

6:56 a.m. Manhattan Wy & Monarch Ln

6:58 a.m. Kingston Wy & Monarch Ln

6:59 a.m. Manhattan Wy & Franklin Ln

7:01 a.m. Franklin Ln & Bolivia Wy

7:02 a.m. Bolivia Wy & Manhattan Wy

7:03 a.m. Manhattan Wy & Tillman Ln

7:04 a.m. 885 Tillman Ln/Sequioa Village @ Mailboxes

7:13 a.m. Douglas High School

Route 8 Douglas High

Larry Lampkin

6:38 a.m. 1052 Tenabo Ln

6:41 a.m. Sterling Ranch Dr @ Park (At 15 Mph Sign)

6:43 a.m. Sterling Ranch Dr & Golden Eagle Ct

6:46 a.m. Crockett Ln & Linda Anne Ct

6:53 a.m. Dresslerville Rd & S Riverview Dr

6:55 a.m. 979 Dean Dr

6:56 a.m. Mitch Dr & Topaz Ln

6:57 a.m. Mitch Dr & Jobs Peak Dr

6:59 a.m. Mitch Dr & S Riverview Dr

7:01 a.m. S Riverview Dr & Arrowhead Dr

7:01 a.m. Arrowhead Dr & Jobs Peak Dr

7:02 a.m. Arrowhead Dr & Topaz Ln

7:03 a.m. Arrowhead Dr & 2nd Marlette Ci

7:18 a.m. Douglas High School

Route 11

Douglas High

6:35 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:45 a.m. Palomino Ln & Appaloosa Ln

6:46 a.m. Palomino Ln & Mustang Ln

6:47 a.m. Mustang Ln & Arabian Ln

6:48 a.m. Mustang Ln & Sorrel Ln

6:49 a.m. Mustang Ln & Pinto Ci

6:50 a.m. Pinto Cir & Cayuse

6:52 a.m. Pinto Ci & Memory Ci

6:53 a.m. Pinto Ci & Sorrel Ln

6:54 a.m. Pinto Ci & Colt Ln

6:55 a.m. Pinto Ci & Arabian Ln

7 a.m. Riverview Dr & Glenwood Dr

7:02 a.m. 1001 Dresslerville Rd

7:06 a.m. 1164 Centerville Ln

7:07 a.m. Centerville Ln & Rubio

7:08 a.m. Centerville Ln & Cobblestone Dr

7:15 a.m. Douglas High School

Route 13

Douglas High

Jennifer Thompson

6:40 a.m.Pau-Wa-Lu Middle

6:41 a.m. Ann Way & Long Valley Rd

6:42 a.m. Ann Way & Kathy Way

6:43 a.m. Kathy Way & Sally Ln

6:45 a.m. Long Valley Rd & Patricia Dr

6:46 a.m. Carmel Wy & Patricia Dr

6:48 a.m. Mary Jo Dr & Victoria Dr

6:49 a.m. Mary Jo Dr & Renee Ct

6:51 a.m. Long Valley Rd & Mary Jo Dr

6:53 a.m. Bluerock Rd & Joette Dr

6:55 a.m. Bluerock Rd & Patricia Dr

6:57 a.m. Leonard Ct & Leonard Rd

6:58 a.m. Honeybee Ln & Leonard Rd

7:14 a.m. Douglas High School

Route 35

Douglas

Michelle Heydman

6:40 a.m. Aspire

6:50 a.m. E Marion Russell Dr & Windsor Dr

6:51 a.m. Windsor Dr & Winwood Wy

6:52 a.m. Brooke Wy & Winwood Wy

6:53 a.m. Winwood Wy & Harvest Av

6:54 a.m. Guiness Wy & Harvest Av

6:55 a.m. Granborough Dr & N Marion Russell Dr

6:56 a.m. Chichester Ln & N Marion Russell Dr

6:57 a.m. Chichester Ln & East Edlesborough Ci

6:58 a.m. Chichester Ln & Gilman Av

7 a.m. Ezell St & Gilman Av

7:02 a.m. Douglas Av @ 15mph Sign

7:03 a.m. Douglas Av & High School St

7:04 a.m. Douglas Av & Cottonwood St

7:05 a.m. Douglas Av @ Centertowne Apts

7:10 a.m. Douglas High School

7:20 a.m. Aspire

Route 38

Pau-Wa-Lu Middle

5:46 a.m. Chevron @ Topaz Lodge

5:55 a.m. 3259 Vista Vallata

6:00 a.m. Diamond Ct & Pearl Rd

6:06 a.m. 1235 Sandstone

6:09 a.m. 1220 Clay Cir

6:10 a.m. Spatter Cone Rd & Sandstone Dr

6:18 a.m. Topaz Ranch Dr & Ballman Way

6:21 a.m. Topaz Ranch Dr & Albite Rd

6:22 a.m. 3923 Topaz Ranch Dr

6:24 a.m. 4030 Gray Hills Rd

6:26 a.m. Topaz Ranch Dr & Red Canyon Ave

6:27 a.m. Topaz Ranch Dr & State Rte 208

6:29 a.m. Granite Way & Eagle Mountain Rd

6:30 a.m. 3939 Granite Way

6:31 a.m. 3886 Granite Way

6:33 a.m. Granite Way & Andesite Rd

6:34 a.m. Granite Way & Walker View Rd

6:34 a.m. 3751 Granite Way

6:36 a.m. Andesite Rd & Topaz Ranch Dr

6:40 a.m. Hwy 395 @ Holbrook Station

6:46 a.m. Spring Valley Dr & Bodie Rd

6:51 a.m. Leviathan Mine Maintenance Area

7:11 a.m. Boy St & Eagle Wy

7:13 a.m. Deer Run Rd & Mountain St

7:15 a.m. Main River Rd & The Washoe People Way

7:22 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 12

Pau-Wa-Lu Middle

Kimberly Jackson-Leo

6:20 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:46 a.m. 876 Barber Way

6:49 a.m. 221 Sierra Country Cir

6:52 a.m. 1046 Lakeside Drive (At Duck Crossing Sign)

6:54 a.m. Foothill Rd & Eva Ct

6:55 a.m. 830 Foothill Rd

6:57 a.m. Foothill Rd & Lillian Ct

7:00 a.m. Fairview Ln & Fredericksburg Rd

7:02 a.m. State Rte 88 & Dressler Ln (@ Mailboxes)

7:04 a.m. 580 Hwy 88 (Crossover)

7:06 a.m. Thunderbird Ranch (Driveway To 575-691)

7:12 a.m. Kimmerling Rd & Linda Dr

7:13 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

7:15 a.m. Kimmerling Rd & Wheeler Wy

7:16 a.m. Kimmerling & James Rd (@ Mailboxes)

7:19 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 37

Pau-Wa-Lu Middle

Dan Erckenbrack

6:25 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:42 a.m. Ray May Wy & Walker St

6:44 a.m. 231 Mark St

6:45 a.m. Hwy 395 & Bodie Flats

6:50 a.m. Wiseman Ln & Lone Star Ct

6:53 a.m. Palomino Ln & Thorobred Av

6:55 a.m. Mule Ln & Mustang Ln

6:56 a.m. Mustang Ln & Sorrel Ln

6:57 a.m. Mustang Ln & Pinto Ci

6:58 a.m. Cayuse Dr & Pinto Ci

7:01 a.m. Pinto Ci & Sorrel Ln

7:02 a.m. Pinto Ci & Colt Ln

7:02 a.m. Arabian Ln & Pinto Cir

7:03 a.m. 1889 Arabian Ln

7:05 a.m. Arabian Ln & Mustang Ln

7:05 a.m. Lacey Ct & Mustang Ln

7:07 a.m. Palomino Ln & Appaloosa Ln

7:08 a.m. Palomino Ln & Winners Cir

7:08 a.m. Palomino Ln & Clydesale Ct

7:10 a.m. Long Ct & Us Hwy 395 N

7:21 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 27

Pau-Wa-Lu Middle

Karen Carter

6:57 a.m. 1001 Dresslerville Rd

6:59 a.m. Dresslerville Rd & Wagon Wheel Ct

7 a.m. Cedar Creek Cir & Dresslerville Rd

7:01 a.m. Tillman Ln & Topaz Ln

7:02 a.m. Starlight Ct & Topaz Ln

7:03 a.m. Morning Star Ct & Topaz Ln

7:04 a.m. Mitch Dr & Topaz Ln

7:05 a.m. Evening Star Ln & Mitch Dr

7:06 a.m. 1410 Jobs Peak Dr

7:07 a.m. 1362 Jobs Peak Dr

7:08 a.m. Arrowhead Dr & Jobs Peak Dr

7:09 a.m. Manhattan Wy & Tillman Ln

7:10 a.m. 885 Tillman Ln/Sequoia Village Mailboxes

7:17 a.m. Pau-Wa-Lu Middle School

Route 26

Pau-Wa-Lu Middle

Jay Dossey

6:35 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Bus Parking

6:57 a.m. Foothill Rd & Woodys Pl

7 a.m. Foothill Rd & Goa Way

7:02 a.m. Autumn Hills Rd & Jeannie Ln

7:09 a.m. 841 Mottsville Ln

7:11 a.m. 1098 State Rte 88

7:16 a.m. 1322 Langley Dr

7:17 a.m. Langley Dr & Lyell Wy

7:22 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

Route 4

Pau-Wa-Lu Middle

Roy Aronds

6:35 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:46 a.m. Helman Dr & Sego Ci

6:47 a.m. Helman Dr & Canal Dr

6:51 a.m. Sterling Ranch Dr & Jo Ln

6:52 a.m. 1820 Sterling Ranch Dr

6:54 a.m. Sterling Ranch Dr & Golden Eagle Ct

7 a.m. Glenwood Dr & Riverview Dr

7:01 a.m. Riverview Dr & Niblick Ln

7:02 a.m. 979 Fairway Dr

7:03 a.m. Fairway Dr & Fifth Green Ct

7:04 a.m. Fairway Dr & Putter Ln

7:05 a.m. Meadow View Rd & Riverview Dr

7:06 a.m. 1517 S Riverview Dr

7:07 a.m. S Riverview Dr & Dean Dr

7:08 a.m. Mitch Dr & S Riverview Dr

7:11 a.m. Arrowhead Dr & S Riverview Dr

7:13 a.m. Muir Dr & Ritter Dr

7:15 a.m. Mitch Dr & Muir Dr

7:16 a.m. Muir Dr & Whitney Wy

7:21 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School

Route 7

Pau-Wa-Lu Middle

Cathy Salie

6:38 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

6:48 a.m. 949 Heavenly View Ct

6:50 a.m. Centerville Ln & Rubio Wy @ Stop Sign

6:51 a.m. Pleasantview Dr & Old Nevada Way

6:53 a.m. Sierra Vista Dr & Ranch Dr

6:54 a.m. Ranch Dr & Sierra Vista Dr

6:55 a.m. 1012 Silveranch Dr

6:56 a.m. Pleasantview Dr & Wintergreen Dr

6:58 a.m. 1238 Sorensen Ln

7 a.m. Fieldgate Way & Fieldgate Ct

7:02 a.m. 1204 Kingston Way

7:04 a.m. 1195 Manhattan Wy

7:06 a.m. Monarch Ln & Columbia Ct

7:07 a.m. 1256 Kingston Wy

7:10 a.m. Manhattan Wy & Wonder Ct

7:11 a.m. Franklin Ln & Como Ct

7:12 a.m. Franklin Ln & Tillman Ln

7:13 a.m. Alicia Ci & Tillman Ln

7:14 a.m. 1304 Wheeler Wy

7:15 a.m. Wheeler Wy & Russell Wy

7:24 a.m. Pau-Wa-Lu Middle School

Route 3

Pau-Wa-Lu Middle

6:55 a.m. Pau-Wa-Lu Middle

7 a.m. 1281 Pit Rd

7:03 a.m. 787 Rubio Way

7:04 a.m. Rubio Way & Colorado Ct

7:05 a.m. 1095 Amarillo Dr

7:06 a.m. Amarillo & Rojo Wy

7:07 a.m. Rojo Way & Oro Way

7:12 a.m. Yellowjacket Ln & Addler Rd

7:13 a.m. Bluerock Rd & Honeybee Ln

7:15 a.m. Honeybee Ln & Wasp Ct

7:16 a.m. 730 Hornet Dr

7:17 a.m. 761 Hornet Dr

7:18 a.m. Cardinal Ct & Hornet Dr

7:20 a.m. Cardinal Ct & Bluerock Rd

7:21 a.m. Bluerock Rd & Patricia Dr

7:22 a.m. Bluerock Rd & Victoria Dr

7:23 a.m. Bluerock Rd & Joette Dr

7:25 a.m. Bluerock Rd & Rancho Rd

7:29 a.m. Pau-Wa-Lu Middle Middle School