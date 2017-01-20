Douglas High School Honor Roll | RecordCourier.com

Douglas High School Honor Roll
January 20, 2017
Freshmen
Mark Anthony Aguiniga Gonzalez
Ashlyn Reese Altringer
Madeline Christine Annett
Olga Maritza Arreola
Carlos Andres Arze
Jesslyn Chelsea Isalin Ba-aya
Julianna Marie Barr
Kristina Mee Benbrooks
Colby Janae Bera
Brighid Maria Bergren
Marianna Gabrielle Bertolone
Tyra Kristine Best
Conor Michael Bettridge
Ariana Alam Todge Bilderback
Jaden Bryan Blanchard
Brianna Lynn Bleich
Maureen Micaela Brennan
Laurel Lanie Broderdorf
Camden Reece Brown
Zoe Magdalena Rose Brown
Garrett Michael Burke
Kasha Lynn Butterfield
Jesseerae Cabrera
Nathan Leonard Caires
Hannah Ellen Sutherlan Campbell
Lara Kristine Cassity
Madison Riley Castro
Logic Brian Chernago
Elise Abigail Christensen
Hailey Noelle Christensen
Gina Sierra Cirillo
Amelia Rose Cochran
Luke David Hayes Cochran
Jonathan Race Cockman
DiDiAlice Coker
Meika Lyn Cole
Emily Jacqueline Conover
Molly Coverley
Lauryn Rose Crawford
Trinity Paige Cummins
Rebecca Nicole Daley
Sophia McKenna De Leon
Isaac Fabian DeArcos
Sydney Mariah Diaz
Vaneza Lizet Diaz
Laura Sage Dieter
Calvin Burke Doerr
Alajai Joelee Dowdy
Jedediah James Easton
Carlene Suzanne Evans
Madison Renae Evans
David John Fauria
Bayla Delane Fitzpatrick
Jorge Luis Flores Gonzalez
Cody James French
Jason Gardner Funk
Anna Christine Garcia
Sierra Autumn Garr
Elizabeth Seoni Gignac
Hannah Elizabeth Gingrich
Adriana Sophia Grant
Austin Keegan Grant
Grace Elizabeth Green
Addison Gregory
Kaitlyn Ann Grove
Riley Allen Grove
Indiana Paul Guerrazzi
Lucas Paul Guerrazzi
Nolan Dean Hagen
Caroline Elizabeth Hall
Savanna Kristine Harrington
Joshua Daniel Hartman
Anthony Joseph Hernandez
Joshua Eric Herup
Megan Alexandra Hillyer
Meleeah Yvonne Eva Holmes McKown
Amanda Lynn Hone
Daphne Camille Hopkins
Juvraj Singh Hothi
Jolena Howard
Amiya Kristine Huber
Cody Parker Jackson
Hailey Jade James
James Davidson Jenks
Olivia Mae Johnson
Madeline Elizabeth Johnston
Madison Hope Jonk
Ethan Thomas Kalb
Hannah Sue Kallas
Cami Marie Kauffmann
Amrit Jot Kaur
Audry Lyn Keasling
Hayley Rae Killion
Autumn Shade King
Justin Glen Kinser
Taylynn Delaney Kizer
Katlyn Nicole Kobus
Zakary Alan Korzeniewski
Wyatt Logan Kremer
Matthew Lloyd Kruse
Grant Joseph Kuhlmann
Patrick Scott Larsen
Kennedy Michelle Lash
Dakota Lee Lauer
Isaac Russell Leigh
Mitchell Dallin Levy
Payten Elizabeth Lewis
Robert Alan Liggett
Autumn Grace Loewen
Ashley Marie Long
Daniel Jeffrey Longre
Cody Joseph Lopez
Abner Alan Lowe
Alyssa Michelle Lundquist
Dante Oliviero Luri
Mateo Davide Luri
Mayci Renee Mariani
Lily Jazmin Martinez
Marissa Marie Mae Matthews
Amelia Grace McKay
Caitlin Diane McLaughlin
Gavin Russell McMillen
Francesca Anais Rose Melander
Dana Jean Merriam
Cassidee Jai-Kotchkowski Miller
Madison Devyne Miller
Maegan Ryann Miller
Jocelyn Alexis Mojica
Gabryela Teresa Monachino
Avalon Marie Montanucci
Kendal Corinne Moore
Elizabeth Moreno
McKinley Masaru Morgan
Julianna Leigh Morris
Sailor James Mueller
Gisela Munoz Leon
Kasandra Emoline Muscott
Harry Nicklas Niwranski
Jessica Ochoa Garcia
Mairelys Adaline Ortega
Aspen Marianne Paschke
Tyler Gabriel Patmont
Rod Nathan A Patual
Isabelle Larissa Perkins
Amanda Kay Perry
Jesse Tre Pimental
Karlyn Grace Ponsness
Leslie Del Carman Pozo Guerrero
Shelby Lyn Preston
Jordan David Price
Grace Ann Process
Angela Kriangkraiworakun Quitano
Lori Ramm
Alejandra Ramos
Avarie Shay Ramsey-Kruse
Madison Lynn Reger
Debra Josephine Rego
Randolph Michael Rego
Seraina Elizabeth Mikayla Reid
Drew Christopher Reseck
Zoe Madison Roberts
Hayden Michael Robinson
Sandra Annette Rohr
Levi Gabriel Romero
Charity Celeste Rosier
Olivia Alexis Ross-Dee
Christopher Cummings Rowe
Jacob Gannon Roy
Michael Jacob Rubio
Quincy Jane Russell
Nicholas Patrick Ryan
Annacaren Salas
Elizabeth Hope Sando
Leah Rachelle Schemenauer
Amelia Jeanine Schramm
Devi Kaur Schwartz
Amanda Nicole Shaffer
Madison Noel Smalley
Delaney Lynn Smith
Ashten May Lynn Stickney
Alan Edward Storie
Elise Freda Tahti
Carmen Alexis Theiss
Imogene Faith Tierney
Isabella Claire Tierney
Cailey Madison Tollmann
Isabella Elena Tomassi
Matthew William Toreson
Dalan Joel Tristao
Ashlynn Casimer Ulmer
Zachary Don Unger
Remy Dawn Van Patten
Collette Mary Vaughn
Danielle Deanna Vaughn
Noelia Alejandra Villalvir Velasquez
Alexander Giovanni Villasenor
Evan Van Vo
John Allan Wagstaff
Dellta Jade Waldburger
Malia Kaleinani Wallace
Madison Quinn Zajac
Sophomores
Dominique Valery Alexander
Danny Anthony Alves
Anthony Keagan Anderson
Matthew Aaron Armbrust
Chauntel Cheyanne Bagshaw
Alicia Pearl Barajas
Ivyonna Alexa Barnes
Abbie Marie Baxter
Shelbilyn Beaty
Jonah Folger Brees
Mason David Broderdorf
Shannon Elaina Bunn
Caitlin Louise Camara
Spencer Wallace Camp-Campbell
Erika Ann Campion-Mullin
Lindsay Nicole Carr
Barry Richard Casper
Bryce Patrick Chandler
Julia Bryn Chappell
Savannah Jolee Chapton
Taylor Paige Clark
Trinity Ann Clark
Andrew Rori Douglas Collins
Maegan Elaine Collins
Mataello Anthony Cota
Kimberlee Paige Courtney
Cole Thomas Craighead
Aidan Wolery Crowley
Hunter Johnathon Croxall
Draya Lynn Dallaire
Jacob Enrico Denton
Haley Jaden Doughty
Abraham Gregory Downes
Koby Rylan Dye
Cory Ryan Farthing
Elizabeth Feliciano Sanchez
Gerardo Flores Aguayo
Kade Joseph Forbes
Sharon Faye Fournier
Luke Conley Gansberg
Sierra Ann Ginocchio
Isabel Lin Goss
Michelle May Gower
Cassandra Nicole Guy
Haylee Jean Harjes
Blake Joseph Harper
Andrew Donald Hawn
Carson Reed Hearn
Soleil Hebel
Sean Philip Hedstrom
Tyler Benjamin Henckel
Isabel Rose Hensley
Emily Ann Hillman
Devon Isaiah Hinnant
Elijah Adam Hinojosa
Jordyn Emily Hubbard
Hailey Ann Hughes
Guenivere Elizabeth Hurd
Sarah Patricia Hyatt
Claire Adele Ingrey
Sydney AnnMarie Kearney
Brendan Scott Keely
Tyler William Kellar
Trystin Saige Key
Taylor John Knowles
Brandon Ken Koyama
Tori Brianne Kumagai
Hannah Grace Kyle
Harmony Alisa Laney
Madeleine Shaughnessy Langhoff
Hyrum Joseph Langkilde
Lauren Amber Laza-Twist
Ethan Travis Lee
Erika Ann Leitenbauer
Justin Kao Lu
Isabelle Alice Maalouf
Lindsay Alison Marangi
Hannah Celeste Mates Zissen
Rozette Ann Reniculla Mazo
Evan Boyer McCormick
Denver Rae McGill
Payson Sage McGill
Jasmine Paige McNinch
McKenzie Ann Miller
Nicholas Isaac Miller
Michelle Katherine Minder
Perla Anahi Molina
Hunter Eugene Morris
Alexa Danielle Moss
James Robert Nair
Rebecca Angel Lorilee Neal
Sloane Serafino Niccoli
Grace Lillian Nichols
Shannon Marie O’Connor
Clayton Callis Ogles
Kaya Nicole-Patrica Olsen
Sophia Adil Olson
Rebecca Lynn O’Neill
Joe Gerhard Paschke
Bhavin G Patel
Nevi Dushyantbhai Patel
Andrea Jean Perry
Megan Eileen Perry
Emma Rachel Price
Hope Nichole Rakow
Jose Ivain Ramirez Larios
Leah Susanne Ramsey-Kruse
Kevyn Ali Reid
Lena Elizabeth Richardson
Brady Ellis Rodina
Cassidy Lyn Romine
Tullia Mackenzie Rosa
Alexandria Nicole Rose
Madison Marie Rozier
Stephanie Anne Samsel
Dallas Shane Serpa
Carson James Shaw
Jayden Lynn Shaw
Madelaine Abigail Shek
Ty Alan Shirley
Lilyan Ruth Slais
Jonathon Taylor Sloan
Danielle Marie Smith
Jack Henry Smith
Jacob Charles Smith
Jordan Cooper Smith
Maya Mae Smith
Christian Ray Snooks
Twyla Anne Sobelman
Brandon Donald Stokes
Sierra Faith Sullivan
Rebekah Elizabeth Swearingen
Alyssa Lee Sweetland
Daniel Radnor Taylor
Riana Testa
Jacob Michael Toreson
Shane Fredrick Horsley Trivitt
Bryce Anthony Unger
Gabriel Edward Valdespino
Teegan Michael Valenzuela
Heston Elihu Vana
Nathan Russell VanWagenen
Cassidy Lynn Vardas-Doane
Tessa Renee Vinson
Patrick Abbott Voss
Bailey Marie Walter
Dario Gregory Nave Watroba
Colton Forest Weaver
Catherine Aniela Wedin
Marlies Paulina Wendler
Andrea Jewel Whiteley
Mikayla Lauren Willden
Mariah Crowley Wolery
Megan Crystal Xin
Juniors
Paul Daniel Abawi
Austin Patrick Anderson
Emma Marie Anderson
Lillyan Eyulisa Anderson
Kaehler Louis Angelo
Simon Lee Arzadon
Mychael Hannah Bellik
Everett Scott Bertolone-Smith
Madaly Betancourth
Lilyanne Jaide Bickmore
Sophia Marie Bottino
Samantha Lea Breeden
Mackenzie Mae Brixey
Courtney Elizabeth Brothers
Peri Jo Buck
Ashley Sue Budro
Sierra Winters Bunn
Suzannah Christine Canderle
Mario Paul Casali
Shelby Lyn Casaus
Range Christopher Chapman
Jena Marie Chizek
Sydney Ryan Clark
Hannah Christine Corgan
Caitlyn Chanel Costa
Kira Renee Costarella
Paul Vincent Costello
Kari Lynn Coziahr
Peyton Hyland Craig
Mackenzie Skye Craik
Chloe Frances Cutter
Chase Dimitri Dacayanan
Kaitlyn Susan Davidson
Alexandra Janae DeMaranville
Carlee Marie Donaire
Sean David Dunkelman
Kelly Marie Evans
Nancy Estefania Flores Valencia
Kaela Christine Forvilly
Allyson Cierra Foster
Jayden Clay Foster
Sierra Mackenzie Franklin
Dalton Lee Funk
Parker Thomas Gallagher
Seth Anthony Garcia
Mikayla Rae Garrison
Lea Isabel Gifford
Dennis Joseph Gingrich
Rebecca Merralee Gneiting
Sarah Lynn Grove
Samantha Marie Guardias
Matthew Philip Hanifan
Michael Ray Hanson
Scarlett Suzanne Harmon
Ashley Nichole Harrison
Kaley Ray Hausman
Camron Michael Hinchey
Kyla Marie Hinnant
Zachary Tyler Holt
Jake Glenn Houghton
Carly Elaine Howe
McKenna Marie Hoyle
Sierra Marguerite Hubbard
Donovan Thomas Hunton
Lauren Ashliegh Hurson
Delphena Mariah Hyatt
Abrielle Jens
Spencer Grant Kaufmann
Simranjit Kaur
Ann Elise Keasling
Ezra Freeman Klitsie
Jessica Jean Kneefel
Meagan Marie LeBerth
Pieter Raffoni Leigh
Jazmine Tatianna Lopez
Justin Michael Lopez
Phillip Mark Lopez
Hannah Faith Lyons
Logan Patrick Marshall
Michael Douglas Martin
Monique Lijimma Martin
Rachel Marlene McCready-White
Madison Grace McNalley
Jakob Robert McNamara
Mason Jonathan Melhus
Angela Marie-Kotchkows Miller
Benjamin Raymond Miller
Ashley Taylor Mitchell
James William Monroe
Fallon Taylor Montanucci
Davianna Hele-Rose Morris
Rebecca Sue Morton
Hannah Rose Mott
Blake Allen Murray
Annaliese Marie Muth
Hallie Serina Nelson
Kaily Alina Niwranski
Cameron Matthew Northcutt
Hannah Marie Olson
Ian Alexander Ozolins
Vanessa Martinez Pacheco
Trevor John Pastones
Casey Marie Peck
Jacqueline Perez Soto
Mackenzie Drew Peters
Tatianna Marguerite Petri
Erik James Pichon
Shyla Rose Pisciotti
Mirian Cruz Ponce
MacKenzie Kathleen Proffitt
Sebastian Izcalli Ramirez
Thomas James Rao
Reece Thomas Resnik
Ethan Andrew Rickard
Kathryn Alexis Rios Mercado
Bradley Scott Ritchie
Daniela Rivera-Lopez
Mackenzie Grace Robinson
Madison Nicole Rodgers
Angelica Giselle Rodriguez
Elisha David Romero
Cheyenne Grace Roy
Kindra Elaine Ruckman
Megan Lynn Ruffo
Karla Cristina Sanchez Ramirez
Tobin John Schultz
Dillon Joseph Seward
Lesha Rae Shiflet
Francisco Tomas Silva
Hannah Eleanor Sizelove
Elijah James Behr Smith
Emma Elizabeth Smith
Lorelei Renee Stalnaker
Angelina Paige Stein
Andrew James Stiltz
Taylor Sarah Sullivan
Olivia Delia Tahti
Megan Audrey Thielen
Kaelynn Tholl
Lillian Dainger Thompson
Genesis Leaza Torres
Rachel Ann Trumpower
Juan Alberto Urena
Sarah Ellen VanNest
Maria Guadalupe Vicente Becerra
Andrew Cathcart Voss
Mackenzie Kay Wagstaff
Autumn Marie Warren
Amanda Williams
Lauren Elizabeth Wilsey
Baylee Kaylyn Wood
Kaspar Lily Young
Keith Jacob Clayton Zeitler
Seniors
Braydon William Abbott
Ryan Philip Adams
Jeremy Ezequiel Aleman
Daniella Rusty Eugene Alexander
Wesley Joseph Alexander
Kiersten Renee Allen
Raychel Kathleen Allen
Taryn Elyse Allmett
Dylan Benjamin Alpers
James Isaac Alvarez
Jordan Christopher Ambrose
Jenelle Cathryn Bailey
Ryan Casey Barnes
Christian Larold Barr
Ciarra Rachelle Begovich
Esmeralda Benitez
Demi Madison Bera
Dylan Matthew Berke
Rebekah Lynn Bodily
Ryland Kris Bradley
Raechel Marie Brazeau
Samuel Wilson Brees
Grace Lily Brooks
Haydn Daniel Brown
Joshua Stanton Brown
Kenneth Connor Brown
Juliette Eileen Bullock
Jayden Marie Burt
Chad Nicholas Cale
Kyle Stephen Camara
Ashley Marie Campagna
Brendyn Jesse Carpenter
Hunter Kyla Celio
Rebecca Jean Chieffo
Kaden Andrew Christensen
Faith Ann Connelly
Payson Coverley
Kylie Danielle Coziahr
Ethan Rowdy Craik
Jordan Patrick Curcio
Emily Evon Dack
Dalton James Davis
Omar DeArcos
Sarina Lynn Deitch
Corryne Lee Diaz
Acacia Lexus Dillon
Bridgetta Ann DiMartino
Jayme Arlene Faith Dittberner
Ty Andrew Dodd
Mitchell Franklin Donat
Justin Ray Dragoo
Austin Wayne Dunagan
Brandon Wayne Easley
Aspen Aleshannah Edge
Ashley Nani Loa Edwards
Mariah Ann Eichhorst
Jared Patrick Ellis
Jarod Paul Endter
Nicole Lauren Epper
Megan Marie Fitzpatrick
Victorian Storm Fonseca
Jayden Karl Forbes
Rachel Shiree Francis
Garrett Alexander Frankiewich
Raina Rose Gallagher
Christopher Nicholas Ghan
Taylor Yvonne Gilbert
Callen John Gilmartin
Vincent York Gonzales
Veronica Noel Gonzalez
Jose Manuel Gonzalez Cruz
Cianna Faye Gransbery
Nicholas Jahn Green
Rachael Leigh Griffiths
Sydney Renee Grimmeison
Hanna Rose Grisell
Taran Bryce Grove
Benjamin Joseph Hallinan
Alexander Treanor Harker
Rowan Bryanne Harmon
Spencer Winfrey Harmon
Allison Requierme Harpin
Bryan Vincent Harris
Kimberly Renee Harrison
Luke Daniel Heinrichs
Clinton Nolan Hill-Holeman
Danner Nicholas Hillman
Balwinder Singh Hira
Emily Margaret Hone
Ranjot Singh Hothi
Lindsay Eliza Hudnall
Kindel Patrick Isham
Talyn Ashlee Jackson
Tre Andrew Jackson
Alexander Leonard Jacobson
Jillyan Lynne Jacobson
Samuel Raymond Johnson
Emma Louise Jongsma
Madison Janara Jordan
Tabitha Marie Keating
Dante Keel
Haden Maxwell Keller
Amy Christine Kohler
Zachary Allen Kruse
Crew Harvey Kudrna
Logan Baines Kyle
Sydney Alan LaCost
Madelyn Claire Landerfelt
Mikayla Emily Lane
Taylor Cheyenne Lane
Zachary Wayne Laningham
Ladd Jairl Layland
Desiree Daisy Lehrke
William Jerard Lennon-Williams
Isabela Jane Lentz
Brian Jair Leon Loayza
Mckenzie Kate Lewallen
Wenny Kao Lu
Jace William Mayotte
Kelsey Starr McGillivray
Sidney Nichole Miller
Jade Gloria Elaine Moore
Hannah Sophia Mora
Christian Garcia Morales
Emily Kate Muller
Cristina Alejandra Munoz Robles
John Joseph Munyan
Corinne Rochelle Nalder
Annalisa Claira Jean Neal
Tiffany Nichole Nunez
Amy Katharine Olsen
Veronica Olvera
Adanary Cristalin Ortega
Carson Taylor Osborn
Kaitlyn Hunsaker Palaroan
Cade Nolan Pankey
Misty Lynn Parsh
Colton David Patterson
Joelle LeeAnn Penny
Megan Sydney Penwell
Kyla Mae Penzel
Carson Scott Perkins
Madison Grace Peters
Isabelle Peterson
Jaden Ashley Peterson
Karina Leigh Peterson
Jarod Walter Pieller
Connor Michael Pierce
Kaylee Ann Pierce
Cade Thomas Pinther
Aiyana Marie Pitts
Lars Alan Ponsness
Dana Michelle Popovich
Lily Genevieve Power
Emilie Grace Prudhomme
Aubrey Michelle Putansu
Charlie William Ramm
Cheila Esperansa Ramos
Makayla Ann Raub
Kasey Mildred Reseck
Daniel Teddy Rich
Rosealee Ally Rieman
Zane Michael Roberts
Baylee Charlene Robinson
Tiffany Ann Robinson
Joaquin Rodriguez
Guy Nicholas Rogers
Taylor Marie Rollins
Travis Lee Rollins
Laura Danielle Rose
Amy Rebecca Ross
Breanna Cheyenne Ross-Dee
Brynn Judith Rothfusz
Jake Carlton Rouse
Kayla Rose Ruffo
Alyssa Sky Ryan
Brianna Marie Ryan
Alejandro Sanchez
Viviana Alejandra Sarmiento-Gonzalez
Isaiah Robert Schat
Jena Marie Schramm
SeCara Shandra Kaylene Seehorn
Hunter William Evan Simpson
Emily Brooke Slavik
Timothy Gerald Smith
Kaitlyn Constance Smith-Peterson
Tahomah Hugh Smokey
Tanner William Souza
Emma Kate Stamper
Taylor Damon Stokes
Joseph Phillip Sullivan
Kylie Madison Swan
Lindsey Grace Swart
Olivia Lorene Swearingen
Brandon Otto Thielmann
Cameron Ross Tolbert
Eric Bertram Tompkins
Daniel Robert Tooker
Nicholas Armando Tovar
Spencer Joseph Horsley Trivitt
Andrew David Tuell
Alexander Julian Valdes
Mario Ivan Valenzuela
Jasa Monique Villanueva
Karina Alexis Ward
Kassidy Jordan Ward
Jordan Desean Warren
Sheldon Christopher Weber
Mary Michelle Weyland
Riley Shane Wilkinson
Aria Leigh Williams
Bryson Roger Williams
Jessica Ann Withrow
Sean Patrick Wolfkiel
Sydney Taylor Woodward
Victoria Anne Wrubel
Katarina Lynette Wulstein
Lincoln Louis-Donoho Young
Tamitha Monique Zaldana