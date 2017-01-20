 Douglas High School Honor Roll | RecordCourier.com

Back to: News

Douglas High School Honor Roll

Freshmen

Mark Anthony Aguiniga Gonzalez

Ashlyn Reese Altringer

Madeline Christine Annett

Olga Maritza Arreola

Carlos Andres Arze

Jesslyn Chelsea Isalin Ba-aya

Julianna Marie Barr

Kristina Mee Benbrooks

Colby Janae Bera

Brighid Maria Bergren

Marianna Gabrielle Bertolone

Tyra Kristine Best

Conor Michael Bettridge

Ariana Alam Todge Bilderback

Jaden Bryan Blanchard

Brianna Lynn Bleich

Maureen Micaela Brennan

Laurel Lanie Broderdorf

Camden Reece Brown

Zoe Magdalena Rose Brown

Garrett Michael Burke

Kasha Lynn Butterfield

Jesseerae Cabrera

Nathan Leonard Caires

Hannah Ellen Sutherlan Campbell

Lara Kristine Cassity

Madison Riley Castro

Logic Brian Chernago

Elise Abigail Christensen

Hailey Noelle Christensen

Gina Sierra Cirillo

Amelia Rose Cochran

Luke David Hayes Cochran

Jonathan Race Cockman

DiDiAlice Coker

Meika Lyn Cole

Emily Jacqueline Conover

Molly Coverley

Lauryn Rose Crawford

Trinity Paige Cummins

Rebecca Nicole Daley

Sophia McKenna De Leon

Isaac Fabian DeArcos

Sydney Mariah Diaz

Vaneza Lizet Diaz

Laura Sage Dieter

Calvin Burke Doerr

Alajai Joelee Dowdy

Jedediah James Easton

Carlene Suzanne Evans

Madison Renae Evans

David John Fauria

Bayla Delane Fitzpatrick

Jorge Luis Flores Gonzalez

Cody James French

Jason Gardner Funk

Anna Christine Garcia

Sierra Autumn Garr

Elizabeth Seoni Gignac

Hannah Elizabeth Gingrich

Adriana Sophia Grant

Austin Keegan Grant

Grace Elizabeth Green

Addison Gregory

Kaitlyn Ann Grove

Riley Allen Grove

Indiana Paul Guerrazzi

Lucas Paul Guerrazzi

Nolan Dean Hagen

Caroline Elizabeth Hall

Savanna Kristine Harrington

Joshua Daniel Hartman

Anthony Joseph Hernandez

Joshua Eric Herup

Megan Alexandra Hillyer

Meleeah Yvonne Eva Holmes McKown

Amanda Lynn Hone

Daphne Camille Hopkins

Juvraj Singh Hothi

Jolena Howard

Amiya Kristine Huber

Cody Parker Jackson

Hailey Jade James

James Davidson Jenks

Olivia Mae Johnson

Madeline Elizabeth Johnston

Madison Hope Jonk

Ethan Thomas Kalb

Hannah Sue Kallas

Cami Marie Kauffmann

Amrit Jot Kaur

Audry Lyn Keasling

Hayley Rae Killion

Autumn Shade King

Justin Glen Kinser

Taylynn Delaney Kizer

Katlyn Nicole Kobus

Zakary Alan Korzeniewski

Wyatt Logan Kremer

Matthew Lloyd Kruse

Grant Joseph Kuhlmann

Patrick Scott Larsen

Kennedy Michelle Lash

Dakota Lee Lauer

Isaac Russell Leigh

Mitchell Dallin Levy

Payten Elizabeth Lewis

Robert Alan Liggett

Autumn Grace Loewen

Ashley Marie Long

Daniel Jeffrey Longre

Cody Joseph Lopez

Abner Alan Lowe

Alyssa Michelle Lundquist

Dante Oliviero Luri

Mateo Davide Luri

Mayci Renee Mariani

Lily Jazmin Martinez

Marissa Marie Mae Matthews

Amelia Grace McKay

Caitlin Diane McLaughlin

Gavin Russell McMillen

Francesca Anais Rose Melander

Dana Jean Merriam

Cassidee Jai-Kotchkowski Miller

Madison Devyne Miller

Maegan Ryann Miller

Jocelyn Alexis Mojica

Gabryela Teresa Monachino

Avalon Marie Montanucci

Kendal Corinne Moore

Elizabeth Moreno

McKinley Masaru Morgan

Julianna Leigh Morris

Sailor James Mueller

Gisela Munoz Leon

Kasandra Emoline Muscott

Harry Nicklas Niwranski

Jessica Ochoa Garcia

Mairelys Adaline Ortega

Aspen Marianne Paschke

Tyler Gabriel Patmont

Rod Nathan A Patual

Isabelle Larissa Perkins

Amanda Kay Perry

Jesse Tre Pimental

Karlyn Grace Ponsness

Leslie Del Carman Pozo Guerrero

Shelby Lyn Preston

Jordan David Price

Grace Ann Process

Angela Kriangkraiworakun Quitano

Lori Ramm

Alejandra Ramos

Avarie Shay Ramsey-Kruse

Madison Lynn Reger

Debra Josephine Rego

Randolph Michael Rego

Seraina Elizabeth Mikayla Reid

Drew Christopher Reseck

Zoe Madison Roberts

Hayden Michael Robinson

Sandra Annette Rohr

Levi Gabriel Romero

Charity Celeste Rosier

Olivia Alexis Ross-Dee

Christopher Cummings Rowe

Jacob Gannon Roy

Michael Jacob Rubio

Quincy Jane Russell

Nicholas Patrick Ryan

Annacaren Salas

Elizabeth Hope Sando

Leah Rachelle Schemenauer

Amelia Jeanine Schramm

Devi Kaur Schwartz

Amanda Nicole Shaffer

Madison Noel Smalley

Delaney Lynn Smith

Ashten May Lynn Stickney

Alan Edward Storie

Elise Freda Tahti

Carmen Alexis Theiss

Imogene Faith Tierney

Isabella Claire Tierney

Cailey Madison Tollmann

Isabella Elena Tomassi

Matthew William Toreson

Dalan Joel Tristao

Ashlynn Casimer Ulmer

Zachary Don Unger

Remy Dawn Van Patten

Collette Mary Vaughn

Danielle Deanna Vaughn

Noelia Alejandra Villalvir Velasquez

Alexander Giovanni Villasenor

Evan Van Vo

John Allan Wagstaff

Dellta Jade Waldburger

Malia Kaleinani Wallace

Madison Quinn Zajac

Sophomores

Dominique Valery Alexander

Danny Anthony Alves

Anthony Keagan Anderson

Matthew Aaron Armbrust

Chauntel Cheyanne Bagshaw

Alicia Pearl Barajas

Ivyonna Alexa Barnes

Abbie Marie Baxter

Shelbilyn Beaty

Jonah Folger Brees

Mason David Broderdorf

Shannon Elaina Bunn

Caitlin Louise Camara

Spencer Wallace Camp-Campbell

Erika Ann Campion-Mullin

Lindsay Nicole Carr

Barry Richard Casper

Bryce Patrick Chandler

Julia Bryn Chappell

Savannah Jolee Chapton

Taylor Paige Clark

Trinity Ann Clark

Andrew Rori Douglas Collins

Maegan Elaine Collins

Mataello Anthony Cota

Kimberlee Paige Courtney

Cole Thomas Craighead

Aidan Wolery Crowley

Hunter Johnathon Croxall

Draya Lynn Dallaire

Jacob Enrico Denton

Haley Jaden Doughty

Abraham Gregory Downes

Koby Rylan Dye

Cory Ryan Farthing

Elizabeth Feliciano Sanchez

Gerardo Flores Aguayo

Kade Joseph Forbes

Sharon Faye Fournier

Luke Conley Gansberg

Sierra Ann Ginocchio

Isabel Lin Goss

Michelle May Gower

Cassandra Nicole Guy

Haylee Jean Harjes

Blake Joseph Harper

Andrew Donald Hawn

Carson Reed Hearn

Soleil Hebel

Sean Philip Hedstrom

Tyler Benjamin Henckel

Isabel Rose Hensley

Emily Ann Hillman

Devon Isaiah Hinnant

Elijah Adam Hinojosa

Jordyn Emily Hubbard

Hailey Ann Hughes

Guenivere Elizabeth Hurd

Sarah Patricia Hyatt

Claire Adele Ingrey

Sydney AnnMarie Kearney

Brendan Scott Keely

Tyler William Kellar

Trystin Saige Key

Taylor John Knowles

Brandon Ken Koyama

Tori Brianne Kumagai

Hannah Grace Kyle

Harmony Alisa Laney

Madeleine Shaughnessy Langhoff

Hyrum Joseph Langkilde

Lauren Amber Laza-Twist

Ethan Travis Lee

Erika Ann Leitenbauer

Justin Kao Lu

Isabelle Alice Maalouf

Lindsay Alison Marangi

Hannah Celeste Mates Zissen

Rozette Ann Reniculla Mazo

Evan Boyer McCormick

Denver Rae McGill

Payson Sage McGill

Jasmine Paige McNinch

McKenzie Ann Miller

Nicholas Isaac Miller

Michelle Katherine Minder

Perla Anahi Molina

Hunter Eugene Morris

Alexa Danielle Moss

James Robert Nair

Rebecca Angel Lorilee Neal

Sloane Serafino Niccoli

Grace Lillian Nichols

Shannon Marie O’Connor

Clayton Callis Ogles

Kaya Nicole-Patrica Olsen

Sophia Adil Olson

Rebecca Lynn O’Neill

Joe Gerhard Paschke

Bhavin G Patel

Nevi Dushyantbhai Patel

Andrea Jean Perry

Megan Eileen Perry

Emma Rachel Price

Hope Nichole Rakow

Jose Ivain Ramirez Larios

Leah Susanne Ramsey-Kruse

Kevyn Ali Reid

Lena Elizabeth Richardson

Brady Ellis Rodina

Cassidy Lyn Romine

Tullia Mackenzie Rosa

Alexandria Nicole Rose

Madison Marie Rozier

Stephanie Anne Samsel

Dallas Shane Serpa

Carson James Shaw

Jayden Lynn Shaw

Madelaine Abigail Shek

Ty Alan Shirley

Lilyan Ruth Slais

Jonathon Taylor Sloan

Danielle Marie Smith

Jack Henry Smith

Jacob Charles Smith

Jordan Cooper Smith

Maya Mae Smith

Christian Ray Snooks

Twyla Anne Sobelman

Brandon Donald Stokes

Sierra Faith Sullivan

Rebekah Elizabeth Swearingen

Alyssa Lee Sweetland

Daniel Radnor Taylor

Riana Testa

Jacob Michael Toreson

Shane Fredrick Horsley Trivitt

Bryce Anthony Unger

Gabriel Edward Valdespino

Teegan Michael Valenzuela

Heston Elihu Vana

Nathan Russell VanWagenen

Cassidy Lynn Vardas-Doane

Tessa Renee Vinson

Patrick Abbott Voss

Bailey Marie Walter

Dario Gregory Nave Watroba

Colton Forest Weaver

Catherine Aniela Wedin

Marlies Paulina Wendler

Andrea Jewel Whiteley

Mikayla Lauren Willden

Mariah Crowley Wolery

Megan Crystal Xin

Juniors

Paul Daniel Abawi

Austin Patrick Anderson

Emma Marie Anderson

Lillyan Eyulisa Anderson

Kaehler Louis Angelo

Simon Lee Arzadon

Mychael Hannah Bellik

Everett Scott Bertolone-Smith

Madaly Betancourth

Lilyanne Jaide Bickmore

Sophia Marie Bottino

Samantha Lea Breeden

Mackenzie Mae Brixey

Courtney Elizabeth Brothers

Peri Jo Buck

Ashley Sue Budro

Sierra Winters Bunn

Suzannah Christine Canderle

Mario Paul Casali

Shelby Lyn Casaus

Range Christopher Chapman

Jena Marie Chizek

Sydney Ryan Clark

Hannah Christine Corgan

Caitlyn Chanel Costa

Kira Renee Costarella

Paul Vincent Costello

Kari Lynn Coziahr

Peyton Hyland Craig

Mackenzie Skye Craik

Chloe Frances Cutter

Chase Dimitri Dacayanan

Kaitlyn Susan Davidson

Alexandra Janae DeMaranville

Carlee Marie Donaire

Sean David Dunkelman

Kelly Marie Evans

Nancy Estefania Flores Valencia

Kaela Christine Forvilly

Allyson Cierra Foster

Jayden Clay Foster

Sierra Mackenzie Franklin

Dalton Lee Funk

Parker Thomas Gallagher

Seth Anthony Garcia

Mikayla Rae Garrison

Lea Isabel Gifford

Dennis Joseph Gingrich

Rebecca Merralee Gneiting

Sarah Lynn Grove

Samantha Marie Guardias

Matthew Philip Hanifan

Michael Ray Hanson

Scarlett Suzanne Harmon

Ashley Nichole Harrison

Kaley Ray Hausman

Camron Michael Hinchey

Kyla Marie Hinnant

Zachary Tyler Holt

Jake Glenn Houghton

Carly Elaine Howe

McKenna Marie Hoyle

Sierra Marguerite Hubbard

Donovan Thomas Hunton

Lauren Ashliegh Hurson

Delphena Mariah Hyatt

Abrielle Jens

Spencer Grant Kaufmann

Simranjit Kaur

Ann Elise Keasling

Ezra Freeman Klitsie

Jessica Jean Kneefel

Meagan Marie LeBerth

Pieter Raffoni Leigh

Jazmine Tatianna Lopez

Justin Michael Lopez

Phillip Mark Lopez

Hannah Faith Lyons

Logan Patrick Marshall

Michael Douglas Martin

Monique Lijimma Martin

Rachel Marlene McCready-White

Madison Grace McNalley

Jakob Robert McNamara

Mason Jonathan Melhus

Angela Marie-Kotchkows Miller

Benjamin Raymond Miller

Ashley Taylor Mitchell

James William Monroe

Fallon Taylor Montanucci

Davianna Hele-Rose Morris

Rebecca Sue Morton

Hannah Rose Mott

Blake Allen Murray

Annaliese Marie Muth

Hallie Serina Nelson

Kaily Alina Niwranski

Cameron Matthew Northcutt

Hannah Marie Olson

Ian Alexander Ozolins

Vanessa Martinez Pacheco

Trevor John Pastones

Casey Marie Peck

Jacqueline Perez Soto

Mackenzie Drew Peters

Tatianna Marguerite Petri

Erik James Pichon

Shyla Rose Pisciotti

Mirian Cruz Ponce

MacKenzie Kathleen Proffitt

Sebastian Izcalli Ramirez

Thomas James Rao

Reece Thomas Resnik

Ethan Andrew Rickard

Kathryn Alexis Rios Mercado

Bradley Scott Ritchie

Daniela Rivera-Lopez

Mackenzie Grace Robinson

Madison Nicole Rodgers

Angelica Giselle Rodriguez

Elisha David Romero

Cheyenne Grace Roy

Kindra Elaine Ruckman

Megan Lynn Ruffo

Karla Cristina Sanchez Ramirez

Tobin John Schultz

Dillon Joseph Seward

Lesha Rae Shiflet

Francisco Tomas Silva

Hannah Eleanor Sizelove

Elijah James Behr Smith

Emma Elizabeth Smith

Lorelei Renee Stalnaker

Angelina Paige Stein

Andrew James Stiltz

Taylor Sarah Sullivan

Olivia Delia Tahti

Megan Audrey Thielen

Kaelynn Tholl

Lillian Dainger Thompson

Genesis Leaza Torres

Rachel Ann Trumpower

Juan Alberto Urena

Sarah Ellen VanNest

Maria Guadalupe Vicente Becerra

Andrew Cathcart Voss

Mackenzie Kay Wagstaff

Autumn Marie Warren

Amanda Williams

Lauren Elizabeth Wilsey

Baylee Kaylyn Wood

Kaspar Lily Young

Keith Jacob Clayton Zeitler

Seniors

Braydon William Abbott

Ryan Philip Adams

Jeremy Ezequiel Aleman

Daniella Rusty Eugene Alexander

Wesley Joseph Alexander

Kiersten Renee Allen

Raychel Kathleen Allen

Taryn Elyse Allmett

Dylan Benjamin Alpers

James Isaac Alvarez

Jordan Christopher Ambrose

Jenelle Cathryn Bailey

Ryan Casey Barnes

Christian Larold Barr

Ciarra Rachelle Begovich

Esmeralda Benitez

Demi Madison Bera

Dylan Matthew Berke

Rebekah Lynn Bodily

Ryland Kris Bradley

Raechel Marie Brazeau

Samuel Wilson Brees

Grace Lily Brooks

Haydn Daniel Brown

Joshua Stanton Brown

Kenneth Connor Brown

Juliette Eileen Bullock

Jayden Marie Burt

Chad Nicholas Cale

Kyle Stephen Camara

Ashley Marie Campagna

Brendyn Jesse Carpenter

Hunter Kyla Celio

Rebecca Jean Chieffo

Kaden Andrew Christensen

Faith Ann Connelly

Payson Coverley

Kylie Danielle Coziahr

Ethan Rowdy Craik

Jordan Patrick Curcio

Emily Evon Dack

Dalton James Davis

Omar DeArcos

Sarina Lynn Deitch

Corryne Lee Diaz

Acacia Lexus Dillon

Bridgetta Ann DiMartino

Jayme Arlene Faith Dittberner

Ty Andrew Dodd

Mitchell Franklin Donat

Justin Ray Dragoo

Austin Wayne Dunagan

Brandon Wayne Easley

Aspen Aleshannah Edge

Ashley Nani Loa Edwards

Mariah Ann Eichhorst

Jared Patrick Ellis

Jarod Paul Endter

Nicole Lauren Epper

Megan Marie Fitzpatrick

Victorian Storm Fonseca

Jayden Karl Forbes

Rachel Shiree Francis

Garrett Alexander Frankiewich

Raina Rose Gallagher

Christopher Nicholas Ghan

Taylor Yvonne Gilbert

Callen John Gilmartin

Vincent York Gonzales

Veronica Noel Gonzalez

Jose Manuel Gonzalez Cruz

Cianna Faye Gransbery

Nicholas Jahn Green

Rachael Leigh Griffiths

Sydney Renee Grimmeison

Hanna Rose Grisell

Taran Bryce Grove

Benjamin Joseph Hallinan

Alexander Treanor Harker

Rowan Bryanne Harmon

Spencer Winfrey Harmon

Allison Requierme Harpin

Bryan Vincent Harris

Kimberly Renee Harrison

Luke Daniel Heinrichs

Clinton Nolan Hill-Holeman

Danner Nicholas Hillman

Balwinder Singh Hira

Emily Margaret Hone

Ranjot Singh Hothi

Lindsay Eliza Hudnall

Kindel Patrick Isham

Talyn Ashlee Jackson

Tre Andrew Jackson

Alexander Leonard Jacobson

Jillyan Lynne Jacobson

Samuel Raymond Johnson

Emma Louise Jongsma

Madison Janara Jordan

Tabitha Marie Keating

Dante Keel

Haden Maxwell Keller

Amy Christine Kohler

Zachary Allen Kruse

Crew Harvey Kudrna

Logan Baines Kyle

Sydney Alan LaCost

Madelyn Claire Landerfelt

Mikayla Emily Lane

Taylor Cheyenne Lane

Zachary Wayne Laningham

Ladd Jairl Layland

Desiree Daisy Lehrke

William Jerard Lennon-Williams

Isabela Jane Lentz

Brian Jair Leon Loayza

Mckenzie Kate Lewallen

Wenny Kao Lu

Jace William Mayotte

Kelsey Starr McGillivray

Sidney Nichole Miller

Jade Gloria Elaine Moore

Hannah Sophia Mora

Christian Garcia Morales

Emily Kate Muller

Cristina Alejandra Munoz Robles

John Joseph Munyan

Corinne Rochelle Nalder

Annalisa Claira Jean Neal

Tiffany Nichole Nunez

Amy Katharine Olsen

Veronica Olvera

Adanary Cristalin Ortega

Carson Taylor Osborn

Kaitlyn Hunsaker Palaroan

Cade Nolan Pankey

Misty Lynn Parsh

Colton David Patterson

Joelle LeeAnn Penny

Megan Sydney Penwell

Kyla Mae Penzel

Carson Scott Perkins

Madison Grace Peters

Isabelle Peterson

Jaden Ashley Peterson

Karina Leigh Peterson

Jarod Walter Pieller

Connor Michael Pierce

Kaylee Ann Pierce

Cade Thomas Pinther

Aiyana Marie Pitts

Lars Alan Ponsness

Dana Michelle Popovich

Lily Genevieve Power

Emilie Grace Prudhomme

Aubrey Michelle Putansu

Charlie William Ramm

Cheila Esperansa Ramos

Makayla Ann Raub

Kasey Mildred Reseck

Daniel Teddy Rich

Rosealee Ally Rieman

Zane Michael Roberts

Baylee Charlene Robinson

Tiffany Ann Robinson

Joaquin Rodriguez

Guy Nicholas Rogers

Taylor Marie Rollins

Travis Lee Rollins

Laura Danielle Rose

Amy Rebecca Ross

Breanna Cheyenne Ross-Dee

Brynn Judith Rothfusz

Jake Carlton Rouse

Kayla Rose Ruffo

Alyssa Sky Ryan

Brianna Marie Ryan

Alejandro Sanchez

Viviana Alejandra Sarmiento-Gonzalez

Isaiah Robert Schat

Jena Marie Schramm

SeCara Shandra Kaylene Seehorn

Hunter William Evan Simpson

Emily Brooke Slavik

Timothy Gerald Smith

Kaitlyn Constance Smith-Peterson

Tahomah Hugh Smokey

Tanner William Souza

Emma Kate Stamper

Taylor Damon Stokes

Joseph Phillip Sullivan

Kylie Madison Swan

Lindsey Grace Swart

Olivia Lorene Swearingen

Brandon Otto Thielmann

Cameron Ross Tolbert

Eric Bertram Tompkins

Daniel Robert Tooker

Nicholas Armando Tovar

Spencer Joseph Horsley Trivitt

Andrew David Tuell

Alexander Julian Valdes

Mario Ivan Valenzuela

Jasa Monique Villanueva

Karina Alexis Ward

Kassidy Jordan Ward

Jordan Desean Warren

Sheldon Christopher Weber

Mary Michelle Weyland

Riley Shane Wilkinson

Aria Leigh Williams

Bryson Roger Williams

Jessica Ann Withrow

Sean Patrick Wolfkiel

Sydney Taylor Woodward

Victoria Anne Wrubel

Katarina Lynette Wulstein

Lincoln Louis-Donoho Young

Tamitha Monique Zaldana